Residentes de FONAVI, en San Juan de Miraflores, denuncian que un proyecto municipal amenaza su único espacio verde, el "Triángulo de Fonavi", para construir un puente peatonal. | Composición LR

Residentes del conjunto habitacional FONAVI, en San Juan de Miraflores, denunciaron que un proyecto impulsado por la Municipalidad de SJM pondría en riesgo el único espacio verde de la zona, conocido como el “Triángulo de Fonavi”, con el fin de construir un puente peatonal que conecte directamente con el centro comercial Mall del Sur.

El presidente de la asociación de propietarios, Carlos Enrique Chuquiruna, sostuvo que el terreno es propiedad registrada de la organización y que la intervención implicaría convertir el jardín en una zona de cemento. “Es el único pulmón que tenemos. Quieren destruir el área verde para beneficiar el acceso directo de comensales al centro comercial”, afirmó.

Queja ciudadana

“El jardín es lo único que nos protege de la contaminación constante del tránsito. No beneficia a la comunidad en ningún sentido”, declaró. El dirigente asegura que los vecinos han tenido que organizar su propio sistema de seguridad con vigilancia privada, patrullaje interno y más de 30 cámaras, ante lo que consideran una insuficiente presencia municipal.

Chuquiruna también denunció que fue multado con cerca de S/6.000 y denunciado penalmente por presuntamente obstaculizar una obra pública. Para él, se trata de un acto de intimidación por liderar la oposición vecinal.

Convenio con Mall del Sur

El origen del conflicto se remontaría a un convenio suscrito entre la municipalidad y el centro comercial para financiar la construcción de un puente peatonal que facilite el acceso directo de visitantes al recinto. De acuerdo con el dirigente vecinal, el acuerdo contemplaría una inversión superior a los S/3,5 millones aportados por la empresa privada como donación para ejecutar la obra.

Los residentes cuestionan que dicho convenio se haya planteado —según sostienen— sin socialización previa ni presentación pública de estudios técnicos que sustenten su viabilidad urbanística y ambiental. Aseguran además que, pese al tiempo transcurrido desde la firma, no han recibido documentación oficial dirigida a la asociación que detalle alcances, impactos o cronograma.

Falta de estudios y diálogo

Desde la perspectiva vecinal, el problema no radica únicamente en la infraestructura. Consideran que el acuerdo prioriza intereses privados por encima de las necesidades del barrio. Además, aseguran que nunca se les presentaron estudios técnicos que sustenten la intervención. Incluso recuerdan que en una ocasión se colocó un cartel anunciando la obra, pero fue retirado cuando llegó la prensa.

“Nos dicen que los papeles existen, pero nadie los ha visto. No se puede ejecutar una obra así sin impacto ambiental ni urbanístico”, señaló el representante, quien asegura que el conflicto se arrastra desde hace años. Además, advierten que el aumento de tránsito peatonal podría agravar problemas de inseguridad y desorden urbano que —según dicen— ya afectan la zona. “Ponen a adultos mayores y niños en riesgo”, señaló el dirigente, quien agregó que el lugar permanece lleno de basura por los visitantes del centro conercial.

Por último, el representante reveló que también intentaron hablar con voceros de la empresa vinculada al Mall del Sur, pero que uno de ellos tuvo una actitud reacia, y les dijo que el consorcio no tenía que responder a sus preguntas, pues se trataría de un conflicto con las autoridades locales.

Versión institucional en SJM

Desde la comuna, el gerente municipal Raúl Verano negó que se vaya a eliminar el área verde y sostuvo que el proyecto busca ordenar el tránsito y reducir riesgos viales mediante un puente peatonal que conectaría con Los Lirios. Según su versión, se trata de un espacio público y el plan contempla acondicionarlo con bancas y mejoras paisajísticas.

“Se respetará los espacios verdes y los hará más eficientes para el disfrute vecinal”, afirmó. También indicó que la iniciativa fue aprobada en sesión de concejo, y que, de acuerdo a los procesos, “no se precisa consultar con los ciudadanos”. Asimismo, desde la comuna cuestionaron el hecho de que se ponga personal privado. Mencionaron que, en al menos una ocasión, los contratados cerraron la vía pública, sin dejar pasar a nadie.

El funcionario Verano sostuvo que el conflicto responde a un “malentendido” y consideró que algunos vecinos no conocen el proyecto completo: ''Están muy confundidos''. También señaló que está dispuesto a mostrar representaciones en formato 3D para explicar el diseño y reducir la controversia. Al ser consultado sobre los estudios técnicos, solo indicó que forman parte de un expediente público disponible mediante solicitud de acceso a la información.

