HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     
EN VIVO

🔴 Se elige al nuevo DECANO del COLEGIO DE ABOGADOS para el periodo 2026-2027

Sociedad

Extorsionadores disparan más de 20 veces a restobar repleto de comensales en San Juan de Miraflores

Tras el ataque extorsivo, las autoridades clausuraron el restobar por falta de licencia de funcionamiento. Las investigaciones continúan y se revisan las cámaras de seguridad para dar con el responsable.

Clausuran local tras violento incidente en avenida José María Seguin
Clausuran local tras violento incidente en avenida José María Seguin | Difusión

Momentos de terror se vivieron minutos antes de la medianoche del viernes 27 de febrero en San Juan de Miraflores, cuando un sujeto armado disparó más de 20 veces contra un inmueble de dos pisos, cuyo primer nivel funciona como restobar, mientras el local estaba abierto al público.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida José María Seguin con la calle Maximiliano Carranza. Testigos indicaron que el agresor llegó a bordo de una motocicleta, se estacionó frente al establecimiento y abrió fuego contra la fachada sin mediar palabra. Los proyectiles impactaron principalmente en la pared entre el primer y segundo piso.

TE RECOMENDAMOS

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Hallan cuerpo de Marleni Rucana, la suboficial PNP desaparecida en Áncash: su colega confesó el crimen

lr.pe

Clausuran local tras ataque armado

Pese a la violencia del ataque y a que había comensales dentro, no se reportaron heridos ni fallecidos. Sin embargo, los múltiples impactos de bala evidencian la magnitud del atentado y generaron alarma entre vecinos y transeúntes de la zona, caracterizada por la presencia de diversos restaurantes y bares.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La Policía maneja como hipótesis un posible caso de extorsión. El propietario del establecimiento colabora con las autoridades para esclarecer los hechos.

Según informaron, el personal de la Municipalidad de San Juan de Miraflores clausuró el local al verificar que no contaba con la licencia de funcionamiento correspondiente.

Peritos de criminalística realizaron las diligencias en el lugar, mientras que agentes policiales revisaron las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores. En tanto, las investigaciones continúan para determinar el móvil exacto del ataque y dar con el paradero del autor.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Vecinos denuncian que proyecto municipal en SJM destruiría áreas verdes para favorecer a mall: “Quieren cementar nuestro pulmón”

Vecinos denuncian que proyecto municipal en SJM destruiría áreas verdes para favorecer a mall: “Quieren cementar nuestro pulmón”

LEER MÁS
Cae banda que falsificaba dólares con US$ 3,6 millones falsos en San Juan de Miraflores: operaban en América Latina e incluso Alemania

Cae banda que falsificaba dólares con US$ 3,6 millones falsos en San Juan de Miraflores: operaban en América Latina e incluso Alemania

LEER MÁS
‘Mamut 2’, líder de facción del Tren de Aragua, sabía que era buscado por el coronel Víctor Revoredo: “Todos los días habla de nosotros”

‘Mamut 2’, líder de facción del Tren de Aragua, sabía que era buscado por el coronel Víctor Revoredo: “Todos los días habla de nosotros”

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

LEER MÁS
Joven de 18 años de VMT logra primer lugar en Ingeniería Civil en la UNI y rompe tradición familiar: “Quería dar un paso diferente”

Joven de 18 años de VMT logra primer lugar en Ingeniería Civil en la UNI y rompe tradición familiar: “Quería dar un paso diferente”

LEER MÁS
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vs Villarreal EN VIVO por la fecha 26 de LaLiga 2025-26 de España: 'Azulgranas' ganan 3-1 con hat-trick de Lamine Yamal

Trump confirma ataque contra Irán y anuncia inicio de la Operación Furia Épica para acabar con su régimen: "Vamos a destruir sus misiles"

Tabla de posiciones Liga 1 2026: partidos de hoy por la fecha 5 del Torneo Apertura

Sociedad

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 28 de febrero, según IGP?

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

Lluvias en Perú EN VIVO: tormentas eléctricas, crecida de ríos y más de la emergencia por El Niño Costero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

¿Por qué algunos fondos de pensiones rinden más que otros?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025