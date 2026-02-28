Extorsionadores disparan más de 20 veces a restobar repleto de comensales en San Juan de Miraflores

Momentos de terror se vivieron minutos antes de la medianoche del viernes 27 de febrero en San Juan de Miraflores, cuando un sujeto armado disparó más de 20 veces contra un inmueble de dos pisos, cuyo primer nivel funciona como restobar, mientras el local estaba abierto al público.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida José María Seguin con la calle Maximiliano Carranza. Testigos indicaron que el agresor llegó a bordo de una motocicleta, se estacionó frente al establecimiento y abrió fuego contra la fachada sin mediar palabra. Los proyectiles impactaron principalmente en la pared entre el primer y segundo piso.

Clausuran local tras ataque armado

Pese a la violencia del ataque y a que había comensales dentro, no se reportaron heridos ni fallecidos. Sin embargo, los múltiples impactos de bala evidencian la magnitud del atentado y generaron alarma entre vecinos y transeúntes de la zona, caracterizada por la presencia de diversos restaurantes y bares.

La Policía maneja como hipótesis un posible caso de extorsión. El propietario del establecimiento colabora con las autoridades para esclarecer los hechos.

Según informaron, el personal de la Municipalidad de San Juan de Miraflores clausuró el local al verificar que no contaba con la licencia de funcionamiento correspondiente.

Peritos de criminalística realizaron las diligencias en el lugar, mientras que agentes policiales revisaron las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores. En tanto, las investigaciones continúan para determinar el móvil exacto del ataque y dar con el paradero del autor.

