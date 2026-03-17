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INSN: Médicos extraen tumor de 2 kilos a niño de 1 año

Menor y su mamá llegaron del Cusco a buscar atención especializada en Lima. Tumoración hepática le impedía al niño a mantenerse de pie.

Operación quirúrgica
Operación quirúrgica

Médicos especializados del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) lograron salvarle la vida a un niño de un año y 6 meses que llegó del Cusco tras padecer de una tumoración hepática que pesaba 2 kilos.

El pequeño Said, natural de la localidad de Yanacoa, de la provincia cusqueña de Canas, comenzó a mostrar venitas visibles en el abdomen. Y con el paso de las semanas apareció un bulto que crecía progresivamente, el cual le impedía mantenerse de pie por mucho tiempo o recostarse de lado, encendiendo la alerta de su familia.

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Ante la falta de atención especializada en su comunidad, su madre, Heidol Cóndor, lo llevó primero al Hospital Alfredo Callo Rodríguez de Sicuani, donde una ecografía alertó sobre una presunta tumoración hepática. Entonces, Said fue derivado al Hospital Regional del Cusco, donde permaneció hospitalizado siete días antes de que se gestionara su referencia a Lima.

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El 2 de enero, madre e hijo llegaron a la capital y, tras los estudios especializados realizados en el INSN, los médicos confirmaron que el tumor no era maligno y que podía ser extirpado mediante una intervención quirúrgica.

Sin embargo, su gran tamaño representaba un riesgo importante para el paciente, pues comprometía gran parte del abdomen y afectaba su calidad de vida.

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“Se completaron los estudios diagnósticos, incluida una biopsia percutánea realizada por el área de Radiología Intervencionista, que permitió identificar que se trataba de un hamartoma hepático, que es una tumoración benigna del hígado que suele presentarse en lactantes, generalmente entre los seis meses y los dos años. En algunos casos excepcionales puede tener una transformación maligna, por lo que era fundamental intervenir de manera oportuna”, indicó la Dra. Jazmín Zárate Lizarzaburu, coordinadora de la Unidad Funcional de Cirugía Oncológica Pediátrica (UCOP).

A inicios de febrero, Said ingresó a sala de operaciones. El equipo quirúrgico le practicó una hepatectomía en un segmento del lado izquierdo del hígado junto con la extirpación total del tumor.

“Fue una cirugía compleja porque la tumoración ocupaba gran parte del abdomen. Medía aproximadamente 20 por 25 centímetros y pesaba cerca de dos kilos. Se logró extraer completamente con mínima pérdida de sangre”, explicó la cirujana pediátrica.

La operación se realizó con éxito y permitió retirar completamente el tejido que afectaba al menor. Tras una favorable recuperación y el seguimiento médico correspondiente, Said pudo regresar junto a su madre a su tierra natal en Cusco.

“Cuando me dijeron que pudieron sacar el tumor, sentí mucha felicidad y un gran alivio”, expresó Heidol Cóndor, quien agradeció al equipo médico del INSN por la dedicación, el seguimiento y el trabajo especializado que devolvieron la tranquilidad y la salud a su hijo.

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