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Política

Denisse Miralles renuncia a la PCM a un día de solicitar el voto de confianza al Congreso

La salida de Denisse Miralles se da a pocas horas de que el gabinete se presente ante el Parlamento. Hasta hace unos días, la propia premier aseguraba no tener previsto un reemplazo en caso de no obtener respaldo.

Denisse Miralles renuncia a la PCM a un día de solicitar el voto de confianza al Congreso
Denisse Miralles renuncia a la PCM a un día de solicitar el voto de confianza al Congreso | Foto: difusión | Foto: difusión

La ahora exjefa del gabinete ministerial, Denisse Miralles, presentó su renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros a tan solo un día de acudir al Congreso para solicitar el voto de confianza.

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En un documento firmado por Alonso Tenorio, secretario general del despacho presidencial, agradece a Miralles por “su destacada labor al frente de la PCM”. Agrega además que “el jefe de Estado deja constancia de la alta estima personal y reconocimiento institucional por su incansable servicio a la Patria”.

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