Denisse Miralles renuncia a la PCM a un día de solicitar el voto de confianza al Congreso | Foto: difusión | Foto: difusión

Denisse Miralles renuncia a la PCM a un día de solicitar el voto de confianza al Congreso | Foto: difusión | Foto: difusión

La ahora exjefa del gabinete ministerial, Denisse Miralles, presentó su renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros a tan solo un día de acudir al Congreso para solicitar el voto de confianza.

En un documento firmado por Alonso Tenorio, secretario general del despacho presidencial, agradece a Miralles por “su destacada labor al frente de la PCM”. Agrega además que “el jefe de Estado deja constancia de la alta estima personal y reconocimiento institucional por su incansable servicio a la Patria”.

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