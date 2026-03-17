Denisse Miralles renuncia a la PCM a un día de solicitar el voto de confianza al Congreso
La salida de Denisse Miralles se da a pocas horas de que el gabinete se presente ante el Parlamento. Hasta hace unos días, la propia premier aseguraba no tener previsto un reemplazo en caso de no obtener respaldo.
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La ahora exjefa del gabinete ministerial, Denisse Miralles, presentó su renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros a tan solo un día de acudir al Congreso para solicitar el voto de confianza.
En un documento firmado por Alonso Tenorio, secretario general del despacho presidencial, agradece a Miralles por “su destacada labor al frente de la PCM”. Agrega además que “el jefe de Estado deja constancia de la alta estima personal y reconocimiento institucional por su incansable servicio a la Patria”.
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