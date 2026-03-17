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Inauguran primera biblioteca nativa en zona de frontera en la Amazonía por el inicio de clases en Loreto

Nombrada “Caurë”, el espacio cuenta con más de 1.000 libros en lenguas originarias, wifi y recursos multimedia. Además, se ubica en un territorio con fuerte presencia del pueblo indígena ticuna.

La entidad reconoció que solo el 3% de la población en zonas rurales tiene acceso a servicios de lectura.
La entidad reconoció que solo el 3% de la población en zonas rurales tiene acceso a servicios de lectura. | Foto: Biblioteca Nacional del Perú.

En el inicio del año escolar 2026, la Biblioteca Nacional del Perú inauguró su primera biblioteca nativa en el centro poblado de Nueva Galilea, en la región Loreto y a unos cuantos metros de Colombia. El nuevo espacio cultural representa un hito en la descentralización del acceso a la lectura y la educación en áreas fronterizas con limitaciones en servicios básicos.

El recinto, llamado Caurë —que en idioma ticuna significa ave páucar—, fue construido como una moderna maloca por la UGEL y la Municipalidad Provincial de Ramón Castilla en colaboración con los residentes. El local cuenta con más de 1.000 libros en lenguas originarias, así como wifi, computadoras, audiolibros, un área multimedia, iluminación LED y enfriadores de aire, en una zona donde la conectividad es escasa.

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Ubicada estratégicamente junto a una escuela, la infraestructura servirá como complemento para docentes y estudiantes, quienes podrán aprovechar sus instalaciones y recursos para fortalecer sus actividades académicas. Además, beneficiará a comunidades cercanas como Cahuide, San José de Yanayacu y Cushillococha.

Según datos oficiales, solo el 3% de los habitantes en las zonas rurales del país tiene acceso a servicios bibliotecarios, mientras que la pobreza afecta al 39,8% de estos territorios. En este contexto, el centro de lectura busca convertirse en una herramienta para reducir las brechas sociales y ampliar el acceso al conocimiento.

Identidad ticuna

Nueva Galilea es una villa con fuerte presencia del pueblo indígena ticuna y una población mayoritariamente joven. Por ello, el local fue diseñado con un enfoque intercultural y bilingüe, dirigido especialmente a niños y adolescentes. La autoridad también añadió materiales de psicomotricidad para la primera infancia.

Durante la inauguración, el jefe institucional de la BNP, Juan Yangali Quintanilla, destacó que este lugar representa un “bastión del conocimiento y la información”, construido con apoyo de los residentes y orientado a garantizar el acceso a la lectura como un derecho.

“Tras el éxito del primer espacio, en la localidad de Chonta (Huancavelica), Nueva Galilea se une hoy a la Red Nacional de Bibliotecas Rurales que implementaremos en comunidades campesinas y nativas del Perú profundo”, señaló.

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