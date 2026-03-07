Se espera una respuesta por parte de la OEFA sobre las acciones que tomarán tras el reporte del incidente. | Andina

Se espera una respuesta por parte de la OEFA sobre las acciones que tomarán tras el reporte del incidente. | Andina

La población indígena de la comunidad nativa de San José de Saramuro, en la región de Loreto, alertó a las autoridades sobre una presunta emergencia ambiental a causa del derrame de crudo ocurrido en las labores de descarga de una empresa que habría alcanzado el río Marañón durante la mañana del 7 de marzo.

Según la información local, el incidente estaría relacionado con operaciones de la barcaza Bravo, la cual es presunta prestadora de servicios para la organización UPlan.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Posibles causas

De acuerdo con el comunero Juan Navarro, exapu de la comunidad Saramurillo, el incidente habría sucedido por fallas en el empalme entre la plataforma fluvial de la Estación 1 del Oleoducto Norperuano y la barcaza CAP Bravo 17.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Navarro explicó que la conexión habría tenido problemas durante las maniobras de transferencia, lo cual provocó el vertido del crudo directamente al río Marañón. Asimismo, los comuneros indicaron a medios locales que dependen del torrente para las actividades cotidianas como la pesca, el consumo y el transporte fluvial.

Diligencias de OEFA tras alerta

Luego de conocerse el hecho, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) desplegó a su personal especializado hacia la Estación 1 del Oleoducto Norperuano, en el caserío San José de Saramuro.

Los especialistas verificarán la zona para dar a conocer las acciones que tomarán frente al incidente reportado, el cual mantiene en incertidumbre a la población local.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.