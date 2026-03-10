El Poder Judicial reanudó este martes 10 de marzo el juicio oral contra los cinco acusados por el asesinato del líder indígena Quinto Inuma, ocurrido en 2023. La jornada —a diferencia de las sesiones anteriores que fueron virtuales— inició presencialmente en la ciudad de Tarapoto, hasta donde viajó un grupo de jueces del Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior Nacional, a pedido de familiares y de la comunidad del defensor kichwa para garantizar su acceso a la justicia con un enfoque de interculturalidad.

Esta es la primera vez que magistrados de un juzgado con sede en Lima se movilizan hacia la región San Martín por un caso relacionado con pueblos originarios. Para participar en las audiencias programadas, los allegados de Inuma y comuneros de Santa Rosillo de Yanayacu también tuvieron que hacer un esfuerzo, trasladándose un día entero desde su territorio, ubicado en una zona de difícil acceso.

Muerte y acusación

Como se recuerda, el 29 de noviembre de 2023, Inuma fue asesinado por su labor en la defensa de los derechos indígenas territoriales y el medio ambiente, mientras regresaba a su comunidad. De ese modo, se convirtió en el primer líder indígena ultimado, a pesar de contar con todas las medidas de protección para personas defensoras de los derechos humanos que ofrece el Estado.

La investigación fiscal determinó que se trató de un crimen por encargo, configurándose el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato, así como homicidio calificado en grado de tentativa. Por ello, en 2025, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada presentó una acusación contra cinco investigados y solicitó penas de hasta cadena perpetua. Actualmente, la mayoría de ellos cumple mandatos de prisión preventiva en establecimientos penales.

Proceso en curso

El juicio oral por este caso inició en enero de 2026. Hasta la fecha, en las sesiones virtuales ya brindaron su declaración el hijo mayor de Quinto Inuma y peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Para las audiencias presenciales, además de los jueces, se trasladaron a Tarapoto miembros de la Tercera Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) del Ministerio Público.

“Nosotros como familia exigimos justicia. Ya ha pasado más de dos años desde el asesinato. Por eso, con todas las pruebas que existen, pedimos que sean de una vez condenadas todas las personas que le quitaron la vida a mi padre”, señaló Kevin Inuma a La República.

