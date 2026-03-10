HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 10 de marzo | LR+ Noticias

Sociedad

Caso Quinto Inuma: jueces viajan de Lima a Tarapoto para continuar juicio contra cinco acusados por el asesinato del líder indígena

Familiares del activista exigen que el proceso culmine con la máxima sanción para los responsables del crimen ocurrido en 2023. La Fiscalía determinó que el ataque fue por encargo y pide penas de hasta cadena perpertua.

Juicio oral inició en la ciudad de Tarapoto, región San Martín.
Juicio oral inició en la ciudad de Tarapoto, región San Martín. | Fotos: Instituto de Defensa Legal (IDL)

El Poder Judicial reanudó este martes 10 de marzo el juicio oral contra los cinco acusados por el asesinato del líder indígena Quinto Inuma, ocurrido en 2023. La jornada —a diferencia de las sesiones anteriores que fueron virtuales— inició presencialmente en la ciudad de Tarapoto, hasta donde viajó un grupo de jueces del Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior Nacional, a pedido de familiares y de la comunidad del defensor kichwa para garantizar su acceso a la justicia con un enfoque de interculturalidad.

Esta es la primera vez que magistrados de un juzgado con sede en Lima se movilizan hacia la región San Martín por un caso relacionado con pueblos originarios. Para participar en las audiencias programadas, los allegados de Inuma y comuneros de Santa Rosillo de Yanayacu también tuvieron que hacer un esfuerzo, trasladándose un día entero desde su territorio, ubicado en una zona de difícil acceso.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES EN LLAMAS: LAS PROMESAS DE BALCÁZAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: CIDH otorga medidas cautelares al pueblo Kakataibo en aislamiento

lr.pe

Muerte y acusación

Como se recuerda, el 29 de noviembre de 2023, Inuma fue asesinado por su labor en la defensa de los derechos indígenas territoriales y el medio ambiente, mientras regresaba a su comunidad. De ese modo, se convirtió en el primer líder indígena ultimado, a pesar de contar con todas las medidas de protección para personas defensoras de los derechos humanos que ofrece el Estado.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La investigación fiscal determinó que se trató de un crimen por encargo, configurándose el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato, así como homicidio calificado en grado de tentativa. Por ello, en 2025, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada presentó una acusación contra cinco investigados y solicitó penas de hasta cadena perpetua. Actualmente, la mayoría de ellos cumple mandatos de prisión preventiva en establecimientos penales.

PUEDES VER: Una brecha que no cierra: faltan más de 19.000 maestros de lenguas originarias en Perú

lr.pe

Proceso en curso

El juicio oral por este caso inició en enero de 2026. Hasta la fecha, en las sesiones virtuales ya brindaron su declaración el hijo mayor de Quinto Inuma y peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Para las audiencias presenciales, además de los jueces, se trasladaron a Tarapoto miembros de la Tercera Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) del Ministerio Público.

“Nosotros como familia exigimos justicia. Ya ha pasado más de dos años desde el asesinato. Por eso, con todas las pruebas que existen, pedimos que sean de una vez condenadas todas las personas que le quitaron la vida a mi padre”, señaló Kevin Inuma a La República.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
CIDH otorga medidas cautelares al pueblo Kakataibo en aislamiento

CIDH otorga medidas cautelares al pueblo Kakataibo en aislamiento

LEER MÁS
Una brecha que no cierra: faltan más de 19.000 maestros de lenguas originarias en Perú

Una brecha que no cierra: faltan más de 19.000 maestros de lenguas originarias en Perú

LEER MÁS
Autocenso indígena evidenció irregularidades en pregunta de autoidentificación del INEI: “No queremos ser solo un número estadístico"

Autocenso indígena evidenció irregularidades en pregunta de autoidentificación del INEI: “No queremos ser solo un número estadístico"

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker peruano es detenido por estafa y suplantación de identidad: vendía iPhone a seguidores y bloqueaba chips

Tiktoker peruano es detenido por estafa y suplantación de identidad: vendía iPhone a seguidores y bloqueaba chips

LEER MÁS
Municipalidad de Magdalena retira cámaras de velocidad de la MML tras ola de reclamos por multas a conductores

Municipalidad de Magdalena retira cámaras de velocidad de la MML tras ola de reclamos por multas a conductores

LEER MÁS
Universidad San Marcos habilita buses para postulantes que rendirán examen de admisión 2026-II ante crisis por GNV

Universidad San Marcos habilita buses para postulantes que rendirán examen de admisión 2026-II ante crisis por GNV

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa los montos actualizados por distrito

Precio del dólar en Perú HOY, martes 10 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Poder Judicial libera con fallo 'express' a 'Negro Marín', rival de 'El Monstruo', tras ser extraditado de España

Sociedad

Piura: una persona desaparecida y seis viviendas destruidas por deslizamiento en Ayabaca

Pasajes de transporte público aumentan hasta en S/1 debido al incremento del precio de los combustibles

Lluvias en Perú dejan más de 16.000 damnificados y 58 fallecidos entre enero y marzo, según COEN

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa los montos actualizados por distrito

Poder Judicial libera con fallo 'express' a 'Negro Marín', rival de 'El Monstruo', tras ser extraditado de España

Ministro de Salud planea renunciar a días del pedido de confianza, confirma Denisse Miralles

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025