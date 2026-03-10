HOYSuscripcion LR Focus

Iquitos: transportistas despiden a cobradores por alza de combustible

La crisis energética y el incremento del precio del diésel redujeron las ganancias de los transportistas, haciendo insostenible el pago para sus trabajadores. Los choferes analizan subir el pasaje y plegarse a la protesta del jueves 12 de marzo.

Transportistas de Iquitos se ven afectados por incrementos en el diésel. Foto: Yazmín Araujo - La República.
Transportistas de Iquitos se ven afectados por incrementos en el diésel. Foto: Yazmín Araujo - La República.

La crisis de combustibles golpea con fuerza al sector transporte de Iquitos . Segundo Orlando Apagueño Escalante, secretario general del Sindicato Único de Choferes Profesionales Transportistas de Loreto, informó que el incremento del precio del diésel ha forzado a los propietarios de los vehículos de transporte público a despedir a sus cobradores.

Según el dirigente, el costo del galón de combustible ha subido entre S/3.50 y S/4.00, una cifra que socava la rentabilidad del servicio de movilidad urbana en la ciudad del oriente peruano.

El panorama financiero para más de 400 transportistas es crítico. Apagueño informó a La República que, tras el alza, las ganancias han caído. Sostuvo que ahora recaudan entre S/40 y S/50 diarios, monto que resulta insuficiente para cubrir el sueldo de un cobrador, que oscila entre los S/1,500 y S/1,700 mensuales.

Pasaje podría subir en Iquitos

Esta situación ha obligado a que los conductores asuman ambos roles, afectando la fluidez del servicio y poniendo en riesgo la estabilidad laboral de cientos de trabajadores.

El dirigente señaló que ante la falta medidas por parte del Gobierno central, el gremio evalúa un ajuste en el tarifario. Actualmente, el pasaje adulto tiene un costo de S/2, el de menores S/1 sol y el universitario y escolar S/0.50 céntimos.

Los transportistas mantendrán una reunión para formalizar una propuesta de incremento de S/0.50 céntimos en el pasaje general. El dirigente hizo un llamado a la comprensión de la ciudadanía, pidiendo a los pasajeros que "se pongan en su lugar", pues ellos también dependen de estos ingresos para sustentar la canasta familiar.

Transportistas analizan paralizar el 12 de marzo

La problemática de Iquitos se suma a un malestar generalizado en todo el país, que atraviesa una crisis energética tras la rotura de un ducto de gas natural en Camisea . Ante ello, para este 12 de marzo, diversos gremios de transporte a nivel nacional han convocado a un paro contra el desabastecimiento de combustibles y la inseguridad ciudadana.

En Iquitos, el sindicato se encuentra en conversaciones para determinar si se plegarán a esta medida de lucha. "Estamos evaluando si acataremos el paro de este 12 de marzo", señaló Apagueño, enfatizando que la decisión dependerá de la aprobación de las bases.

De confirmarse la adhesión de los transportistas, la ciudad podría enfrentar una paralización total de sus principales rutas.

