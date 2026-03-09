HOYSuscripcion LR Focus

Alerta en la Amazonía: denuncian abusos contra niñas awajún en Condorcanqui | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Mototaxistas duermen en grifos de SJL ante escasez de GLP: “No sabemos si llegará la cisterna"

Conductores del transporte menor permanecen a la expectativa en distintos puntos del distrito mientras la falta de combustible limita sus jornadas de trabajo.

Mototaxistas afirman que el incremento de precio y el desastecimiento del combustible viene afectando su economía.
| Foto: composición LR/ Latina

La falta de gas licuado de petróleo (GLP) golpea con fuerza a los conductores de mototaxi en Lima. En San Juan de Lurigancho (SJL), decenas de ellos permanecen en los exteriores de las estaciones de servicio con la esperanza de abastecer sus unidades, luego de que la emergencia provocada por el incendio en el ducto de Camisea afectara la distribución del combustible en varias zonas de la capital.

Durante la madrugada, varios transportistas optaron por quedarse en los alrededores de un grifo del distrito para no perder su turno. Sin embargo, algunos regresaron a sus casas al conocer que el suministro se había terminado. Otros continúan atentos a cualquier aviso sobre la llegada de una cisterna que permita retomar la atención.

Uno de los conductores contó que se mantiene en el lugar desde hace varias horas porque no existe información clara sobre cuándo llegará el combustible. “En otros grifos no hay. Solo nos queda esperar”, señaló mientras aguardaba junto a otros colegas.

Otro trabajador del volante explicó que la situación se ha vuelto cada vez más complicada para quienes dependen del mototaxi como única fuente de ingreso. “Varios choferes están haciendo cola, pero no sabemos si va a llegar la cisterna. Cuando llegue va a ver una gran fila y de seguro que no alcanzamos”, comentó.

Alza del GLP golpea a conductores de mototaxi en Lima

El aumento del precio también agrava el problema. Un transportista relató que antes podía llenar su tanque con montos pequeños, pero ahora el gasto se ha multiplicado. “Con el precio que está ahora se tiene que incrementar los precios del pasaje, pero los pasajeros no quieren pagar porque tampoco tienen dinero. Yo llenaba mi tanque con 12 a 15 soles, ahora gasto hasta 60 soles. Está excesivamente caro”, indicó a Latina Noticias.

En distintos puntos de San Juan de Lurigancho, los conductores permanecen en fila a la espera de que llegue el combustible, ya que en varias estaciones del distrito el GLP continúa sin disponibilidad.

 

