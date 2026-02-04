HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Carabayllo: sujetos atacan con artefacto explosivo en discoteca de Toño Centella y alarman a vecinos

Un artefacto explosivo dañó la fachada de la discoteca Amnesia en Carabayllo durante la madrugada. Los vecinos mostraron su preocupación por la inseguridad recurrente en la zona.

Nuevo atentado contra discoteca de Toño Centella en Carabayllo. Foto: Composición LR
Nuevo atentado contra discoteca de Toño Centella en Carabayllo. Foto: Composición LR

La madrugada del miércoles 4 de febrero, sujetos dejaron un artefacto explosivo en la discoteca Amnesia, propiedad del cantante Toño Centella, ubicada en la avenida Micaela Bastidas, urbanización Santa Isabel, en Carabayllo. La detonación ocurrió alrededor de la 1 de la mañana, generando alarma entre los vecinos y un estruendo que se escuchó en varias calles aledañas.

El ataque causó daños significativos en la fachada del local, dejando evidencias claras de la fuerte explosión. Varios residentes cercanos se despertaron asustados y expresaron su preocupación por la repetición de estos incidentes.

Lanzan artefacto explosivo contra la discoteca Amnesia

La detonación dejó daños materiales importantes, la puerta metálica quedó completamente destrozada y el frontis del local presenta señales visibles por la explosión. Afortunadamente, el hecho ocurrió cuando el recinto estaba cerrado y no se registraron personas heridas.

Tras el hecho, personal de la Policía Nacional llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar información que permita dar con los responsables. Los vecinos mostraron su consternación ante la reiteración de estos ataques, ya que la discoteca está rodeada de viviendas y comercios.

Sería el tercer ataque contra el local en Carabayllo

El cantante de música chicha ha denunciado ser víctima de extorsión. Según la información, este sería el séptimo ataque que recibe directamente y la tercera vez que su discoteca Amnesia es blanco de atentados con explosivos. Centella señaló que estos hechos lo obligaron a cambiar de domicilio, además de afectar otros locales donde se presentaba.

Cabe recordar que hace unos días, en otro atentado cuando él realizaba una presentación, los sujetos dejaron un manuscrito señalando que los ataques ocurrían por supuesta colaboración con “El Monstruo”.

