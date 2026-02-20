El criminal pertenece a la banda criminal Los Malditos de Ate. | Foto: composición LR/ Latina Noticias

Tras una labor de inteligencia y seguimiento, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron la captura de un presunto sicario identificado bajo el alias de ‘Chato Choco’, en Carabayllo. El sujeto es sindicado como uno de los principales responsables de diversos ataques armados y asesinatos contra conductores de colectivos informales y mototaxis en el este de la capital.

El delincuente pertenece a la banda criminal de Los Malditos de Ate, liderada por Davis Gabriel Cordero Cárdenas, alias 'Chato David' quien cumple prisión preventiva por 18 meses mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La captura se produjo en el distrito de Carabayllo, donde el investigado se mantenía oculto desde hace varias semanas. Según las primeras indagaciones policiales, ‘Chato Choco’ habría abandonado sus zonas habituales de operación para refugiarse en este distrito, ante el temor de ser blanco de sus rivales en una violenta disputa por el control de los paraderos de colectivos.

Al momento de la intervención, el detenido intentó escapar hacia otras casas, pero fue sometido por las autoridades. En su posesión se le incautó dispositivos móviles, armas, drogas y otros elementos. Alias ‘Chato Choco’ cuenta con un amplio prontuario que incluye antecedentes por tenencia ilegal de armas de fuego, robo agravado y sicariato.

