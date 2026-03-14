HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO la segunda vuelta por el DECANATO del CAL
Sigue EN VIVO la segunda vuelta por el DECANATO del CAL     Sigue EN VIVO la segunda vuelta por el DECANATO del CAL     Sigue EN VIVO la segunda vuelta por el DECANATO del CAL     
EN VIVO

Delia Espinoza vs Humberto Abanto: segunda vuelta por el DECANATO del CAL

Sociedad

Joven denuncia que policía le impuso una multa falsa en Surco cuando su moto estaba en Independencia: “Tendría que romper las leyes de la física”

Según señaló el motorizado, en la papeleta figura una dirección que no corresponde con su domicilio actual y la firma que aparece no coincide con la de su DNI.

Joven se enteró de la papeleta dos meses después al recibir una notificación por correo electrónico.
Joven se enteró de la papeleta dos meses después al recibir una notificación por correo electrónico. | Foto: composición LR/Imagen referencial

Un motociclista denunció que un agente de tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Lima Sur, identificado como Kelvin Roy Pérez Flores, le impuso una papeleta por presuntamente arrojar objetos a la vía pública. La infracción, emitida el 5 de enero a las 7:18 de la mañana, se registró en la avenida Benavides, en Surco. Sin embargo, según el control de asistencia de su trabajo presentado como evidencia, en ese momento se encontraba en el distrito de Independencia, a unos 18 kilómetros del lugar donde se habría cometido la falta.

“Yo ese día estaba de turno. Ingresé el domingo 4 (de enero) a las 7 de la noche y salí a las 7 de la mañana del día 5. (Mi trabajo) que en el cono norte, en el distrito de Independencia, a la altura del antiguo Metro. Tomaría un aproximado, en el mejor de los casos, de 40 minutos llegar a Surco desde allí. Tendría que romper las leyes de la física. La moto (vinculada a la sanción) estaba en la cochera donde yo trabajo”, comentó en una entrevista para ATV Noticias.

TE RECOMENDAMOS

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Suboficial de la PNP es asesinado mientras jugaba en una cancha junto a su familia en Comas

lr.pe

Multa de tránsito presenta inconsistencias

De acuerdo con el joven conductor, el documento de dicha sanción de tránsito emitida por el suboficial evidenciaba varias irregularidades. La dirección que figuraba no correspondía con su domicilio actual. Asimismo, la firma plasmada en el acta no coincidía con la de su DNI.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Por otro lado, la papeleta no indica el lugar exacto de la supuesta infracción ni proporciona ninguna referencia adicional, y el nombre del oficial de tránsito aparece de manera ilegible, según las imágenes presentadas en el reportaje.

PUEDES VER: Fiscalía ejecuta allanamientos y detiene a 11 policías por permitir paso de camiones con mercadería de contrabando

lr.pe

El afectado se enteró de la penalidad en su contra mediante un correo electrónico que recibió semanas después de los hechos. Al acudir a la unidad de tránsito, identificó al funcionario, quien reconoció haber generado el cargo.

“En principio me quiso persuadir para que yo primero pagara (la multa) para que luego lo denunciara (…) Quiero que se le investigue y, si se le tiene que poner una sanción institucional, que se lo haga, porque el señor sabe que ha cometido una falta”, explicó.

Policía podría ser destituido

Según el exinspector de la Policía, Carlos Tuse, en este tipo de casos los registros sancionatorios deben incluir el lugar exacto y evidencia fotográfica de los hechos. De comprobarse irregularidades, lo procedente sería el retiro de funciones del oficial de tránsito y de los demás involucrados, ya que se trataría de una falta grave que derivaría en la destitución.

“Esto demuestra que la ficha ha sido puesta de manera ligera. Si se prueba todo ello, son faltas muy graves que se castigan con el pase al retiro”, mencionó.

En una declaración extraoficial al medio mencionado, un policía en actividad señaló que existiría presión dentro de la institución para imponer este tipo de sanciones. Según indicó, se pediría alcanzar cuotas diarias de hasta 40 infracciones; con ello, el agente podría acceder a determinados beneficios dentro de la unidad.

“Si quieres estar en moto, te piden 15 papeletas por día y, si no lo cumples, te bajan a pie y estás con tu safari, ese casco que parece platillo. Si quieres trabajar 1×1 (interdiario), debes poner 40”, detalló.

Notas relacionadas
Conductor intentó incendiar su vehículo para evitar que sea llevado al depósito: circulaba sin SOAT y tenía multas por más de S/250.000

Conductor intentó incendiar su vehículo para evitar que sea llevado al depósito: circulaba sin SOAT y tenía multas por más de S/250.000

LEER MÁS
Municipalidad de Magdalena y MML enfrentadas por fotopapeletas: vecinos denuncian multas arbitrarias

Municipalidad de Magdalena y MML enfrentadas por fotopapeletas: vecinos denuncian multas arbitrarias

LEER MÁS
Camiones en la Panamericana Sur: ¿qué rutas deben usar los vehículos pesados y en qué horarios para no ser multados?

Camiones en la Panamericana Sur: ¿qué rutas deben usar los vehículos pesados y en qué horarios para no ser multados?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Suboficial de la PNP es asesinado mientras jugaba en una cancha junto a su familia en Comas

Suboficial de la PNP es asesinado mientras jugaba en una cancha junto a su familia en Comas

LEER MÁS
Endometriosis afecta al 8% de peruanas y puede causar infertilidad, pero el diagnóstico demora hasta 10 años

Endometriosis afecta al 8% de peruanas y puede causar infertilidad, pero el diagnóstico demora hasta 10 años

LEER MÁS
Colegios tendrán más profesores: Minedu destina millonaria inversión para crear más de 1.400 plazas docentes

Colegios tendrán más profesores: Minedu destina millonaria inversión para crear más de 1.400 plazas docentes

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza y Humberto Abanto disputan el decanato en segunda vuelta

Joven denuncia que policía le impuso una multa falsa en Surco cuando su moto estaba en Independencia: “Tendría que romper las leyes de la física”

Casandra Tola: “La obra de José Tola invita a cuestionarlo todo”

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 14 de marzo: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para trámites escolares, confirma Reniec

¡De película! Mamá se infiltra en red de prostitución para salvar a su hija

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza y Humberto Abanto disputan el decanato en segunda vuelta

Fiscalía ejecuta allanamientos y detiene a 11 policías por permitir paso de camiones con mercadería de contrabando

Multas electorales Perú 2026: ¿cuánto pagaré si no voto el 12 de abril?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025