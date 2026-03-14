Joven se enteró de la papeleta dos meses después al recibir una notificación por correo electrónico. | Foto: composición LR/Imagen referencial

Joven se enteró de la papeleta dos meses después al recibir una notificación por correo electrónico. | Foto: composición LR/Imagen referencial

Un motociclista denunció que un agente de tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Lima Sur, identificado como Kelvin Roy Pérez Flores, le impuso una papeleta por presuntamente arrojar objetos a la vía pública. La infracción, emitida el 5 de enero a las 7:18 de la mañana, se registró en la avenida Benavides, en Surco. Sin embargo, según el control de asistencia de su trabajo presentado como evidencia, en ese momento se encontraba en el distrito de Independencia, a unos 18 kilómetros del lugar donde se habría cometido la falta.

“Yo ese día estaba de turno. Ingresé el domingo 4 (de enero) a las 7 de la noche y salí a las 7 de la mañana del día 5. (Mi trabajo) que en el cono norte, en el distrito de Independencia, a la altura del antiguo Metro. Tomaría un aproximado, en el mejor de los casos, de 40 minutos llegar a Surco desde allí. Tendría que romper las leyes de la física. La moto (vinculada a la sanción) estaba en la cochera donde yo trabajo”, comentó en una entrevista para ATV Noticias.

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Multa de tránsito presenta inconsistencias

De acuerdo con el joven conductor, el documento de dicha sanción de tránsito emitida por el suboficial evidenciaba varias irregularidades. La dirección que figuraba no correspondía con su domicilio actual. Asimismo, la firma plasmada en el acta no coincidía con la de su DNI.

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Por otro lado, la papeleta no indica el lugar exacto de la supuesta infracción ni proporciona ninguna referencia adicional, y el nombre del oficial de tránsito aparece de manera ilegible, según las imágenes presentadas en el reportaje.

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El afectado se enteró de la penalidad en su contra mediante un correo electrónico que recibió semanas después de los hechos. Al acudir a la unidad de tránsito, identificó al funcionario, quien reconoció haber generado el cargo.

“En principio me quiso persuadir para que yo primero pagara (la multa) para que luego lo denunciara (…) Quiero que se le investigue y, si se le tiene que poner una sanción institucional, que se lo haga, porque el señor sabe que ha cometido una falta”, explicó.

Policía podría ser destituido

Según el exinspector de la Policía, Carlos Tuse, en este tipo de casos los registros sancionatorios deben incluir el lugar exacto y evidencia fotográfica de los hechos. De comprobarse irregularidades, lo procedente sería el retiro de funciones del oficial de tránsito y de los demás involucrados, ya que se trataría de una falta grave que derivaría en la destitución.

“Esto demuestra que la ficha ha sido puesta de manera ligera. Si se prueba todo ello, son faltas muy graves que se castigan con el pase al retiro”, mencionó.

En una declaración extraoficial al medio mencionado, un policía en actividad señaló que existiría presión dentro de la institución para imponer este tipo de sanciones. Según indicó, se pediría alcanzar cuotas diarias de hasta 40 infracciones; con ello, el agente podría acceder a determinados beneficios dentro de la unidad.

“Si quieres estar en moto, te piden 15 papeletas por día y, si no lo cumples, te bajan a pie y estás con tu safari, ese casco que parece platillo. Si quieres trabajar 1×1 (interdiario), debes poner 40”, detalló.