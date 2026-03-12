Huaico causa tragedia en Piura: joven fallece por colapso de casa y buscan combi con pasajeros en Ayabaca
Personal del Ejército se sumó a las labores de evacuación de familias afectadas ante la alerta de nuevas precipitaciones intensas y el riesgo de colapso de viviendas.
Una joven identificada como Gabriela Zarela Valle Guerrero, de 29 años, falleció tras el colapso de una vivienda de material rústico en el distrito de Ayabaca, región Piura. Asimismo, otras dos personas quedaron gravemente heridas. La emergencia a causa de un huaico ocurrió este jueves alrededor de la 1.00 a. m. en la avenida Arequipa, a unas cinco cuadras del santuario del Señor Cautivo.
Los vecinos manifestaron su preocupación, debido a que otras viviendas estarían en riesgo de colapsar por las intensas lluvias. Ante esta situación, pidieron la intervención de las autoridades y la declaratoria de emergencia para la provincia de Ayabaca.
Municipalidad de Ayabaca lamentó muerte de joven tras intensas lluvias. Foto: difusión
Buscan desaparecidos tras huaico en carretera
En el sector La Peña Llorona de la misma provincia, se reportó la desaparición de personas luego de que un deslizamiento de lodo y piedras, provocado por las lluvias torrenciales, arrastrara una combi. Personal de la Unidad de Rescate de Sullana inició las labores de búsqueda para ubicar a los desaparecidos.
Rescate de dos personas tras huaico en Ayabaca. Foto: difusión
Durante las primeras acciones se logró rescatar a un padre y a su hijo de 14 años. Sin embargo, continúa la localización del conductor de la combi, Elio Andino Chinchay, así como de posibles acompañantes, quienes presuntamente serían dos adultos mayores.
De acuerdo con un informe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), el 11 de marzo las intensas lluvias ocasionaron el incremento del caudal del río Serrán, lo que afecta la transitabilidad en el tramo Canchaque – Huancabamba, en el distrito de Canchaque. Asimismo, se reportó el incremento del caudal del río Chipillico, que afectó varias viviendas en el distrito de Las Lomas, provincia de Piura.
