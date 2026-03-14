Encuentran cuerpo sin vida de adulto mayor sepultado en combi tras deslizamiento por fuertes lluvia en Piura
Las operaciones de rescate continúan para localizar a la última persona desaparecida y evaluar daños en la región, mientras se asiste a los afectados por la emergencia.
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El cuerpo de Palermo Saavedra Huanca (91) fue encontrado luego de dos días de intensas labores de búsqueda. El adulto mayor falleció luego de que un deslizamiento sepultara la combi en la que el hombre se trasladaba junto a su esposa Delicia Manchay, quien continúa desaparecida, en Piura.
El hallazgo se realizó en el sector Peña Llorona, en Ayabaca, la tarde del pasado viernes 13 de marzo. Asimismo, el cuerpo del nonagenario fue trasladado hacia su vivienda, donde sus familiares le darán el último adiós.
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Circunstancias del hallazgo
De acuerdo con reportes policiales, la emergencia ocurrió el 11 de marzo cuando un acumulado de lodo y piedras alcanzó vehículos que circulaban por la vía del mencionado sector. Desde el primer momento del accidente, la población de Ayabaca se organizó a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp para apoyar en la búsqueda.
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El jueves 12 de marzo se encontró el primer cuerpo, identificado como Elio Andino Chinchay. Las diligencias continuaron hasta que a las 3.00 p. m. del viernes 13 se encontró el cuerpo de Saavedra Huanca entre los restos de la vegetación.
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Continúa el operativo de rescate
Las brigadas se mantienen activas en la zona impactada con el objetivo de localizar a la última persona desaparecida y evaluar los daños ocasionados por el huaico. Asimismo, prosiguen los trabajos de remoción de escombros, limpieza de las vías y atención a la población afectada.
Las incidencias relacionadas con la emergencia se documentan en el sistema nacional de reporte de desastres, lo que permite una mejor coordinación entre las autoridades locales, regionales y las entidades del Estado involucradas en la respuesta a las lluvias en la región Piura.
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