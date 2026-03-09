El Ministerio Público solicitó que se dicte prisión preventiva contra Julio César Rosales Huertas, conductor del vehículo que atropelló a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y a un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la vía libre de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el pasado 6 de marzo.

Quiso evitar sanción

Como se recuerda, el chofer había sido intervenido por brindar el servicio de taxi no autorizado, pero cuando estaban colocándole una multa de S/ 5.500, decidió huir del operativo, llevándose encima del capó de su unidad al supervisor de la ATU.

Además, metros más allá, embistió a un policía que se interpuso en su camino exigiéndole que se detenga, según se aprecia en un video que registró el hecho. Posteriormente, fue detenido por las autoridades.

Enfrentará la ley

De acuerdo con la ATU, la Fiscalía ya formalizó la investigación preparatoria contra Rosales por la presunta comisión del delito de violencia contra la autoridad, en agravio del fiscalizador Manuel Temoche y del Estado.

Asimismo, al chofer se le imputan los ilícitos de violencia agravada y desobediencia a la autoridad, en perjuicio del agente policial Víctor Linares, representado por la Procuraduría del Ministerio del Interior.

La investigación se realizará en un plazo de 120 días. En tanto, se espera que el Poder Judicial programe la audiencia correspondiente para definir si el acusado será enviado a la cárcel de forma preventiva.

