HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 9 de marzo | LR+ Noticias

Sociedad

Fiscalía pide prisión preventiva para chofer que atropelló a fiscalizador de la ATU y a un policía en el aeropuerto Jorge Chávez

Julio Rosales es investigado por violencia y resistencia contra la autoridad tras embestir a los dos agentes. El hombre intentó escapar de una intervención por brindar el servicio de taxi no autorizado.

Hombre fue detenido tras cometer el hecho.
Hombre fue detenido tras cometer el hecho. | Difusión

El Ministerio Público solicitó que se dicte prisión preventiva contra Julio César Rosales Huertas, conductor del vehículo que atropelló a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y a un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la vía libre de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el pasado 6 de marzo.

PUEDES VER: Sujeto embiste a fiscalizador de la ATU y un policía para evitar ser intervenido en el aeropuerto Jorge Chávez

lr.pe

Quiso evitar sanción

Como se recuerda, el chofer había sido intervenido por brindar el servicio de taxi no autorizado, pero cuando estaban colocándole una multa de S/ 5.500, decidió huir del operativo, llevándose encima del capó de su unidad al supervisor de la ATU.

TE RECOMENDAMOS

CRISIS DEL GAS: CLASES VIRTUALES Y CASO LIZETH MARZANO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Además, metros más allá, embistió a un policía que se interpuso en su camino exigiéndole que se detenga, según se aprecia en un video que registró el hecho. Posteriormente, fue detenido por las autoridades.

PUEDES VER: Reordenamiento de ATU genera caos y congestión vehicular en paraderos de la av. Abancay: "Ya voy 40 minutos"

lr.pe

Enfrentará la ley

De acuerdo con la ATU, la Fiscalía ya formalizó la investigación preparatoria contra Rosales por la presunta comisión del delito de violencia contra la autoridad, en agravio del fiscalizador Manuel Temoche y del Estado.

Asimismo, al chofer se le imputan los ilícitos de violencia agravada y desobediencia a la autoridad, en perjuicio del agente policial Víctor Linares, representado por la Procuraduría del Ministerio del Interior.

La investigación se realizará en un plazo de 120 días. En tanto, se espera que el Poder Judicial programe la audiencia correspondiente para definir si el acusado será enviado a la cárcel de forma preventiva.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

LEER MÁS
Sujeto embiste a fiscalizador de la ATU y un policía para evitar ser intervenido en el aeropuerto Jorge Chávez

Sujeto embiste a fiscalizador de la ATU y un policía para evitar ser intervenido en el aeropuerto Jorge Chávez

LEER MÁS
TUUA por transferencias nacionales volvería a cobrarse desde abril tras meses de suspensión, según LAP

TUUA por transferencias nacionales volvería a cobrarse desde abril tras meses de suspensión, según LAP

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alerta de lluvias y descargas eléctricas para 19 regiones: Senamhi advierte fenómeno hasta el 12 de marzo

Alerta de lluvias y descargas eléctricas para 19 regiones: Senamhi advierte fenómeno hasta el 12 de marzo

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte agua hasta por 10 horas en un distrito de Lima este martes 10 de marzo: conoce cuáles serán las zonas afectadas

Sedapal anuncia corte agua hasta por 10 horas en un distrito de Lima este martes 10 de marzo: conoce cuáles serán las zonas afectadas

LEER MÁS
Renovación de buses del Metropolitano depende de un préstamo de US$200 millones del Banco Mundial y no hay fecha clara de llegada

Renovación de buses del Metropolitano depende de un préstamo de US$200 millones del Banco Mundial y no hay fecha clara de llegada

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alejandro Narváez: "Si Petroperú recibiera apoyo del Gobierno, evitaríamos el alza brutal en precios de combustibles"

Trump asegura que la guerra en Irán está "prácticamente terminada", pero amenaza con "duro golpe" si bloquea el petróleo

Un solo ducto paraliza al país y expone la falta del Gasoducto Sur Peruano

Sociedad

Fuerte oleaje obliga al cierre de 90 puertos en la costa peruana: ¿qué zonas están afectadas?

Municipalidad de Magdalena retira cámaras de velocidad de la MML tras ola de reclamos por multas a conductores

Piura: denuncian daños estructurales en colegio entregado en 2024

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía investiga a policías de unidad “Kallpas” por presunto apoyo a candidato Alejandro Soto

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026? Montos según distrito

Simulador de voto Elecciones 2026: conoce la cédula de sufragio y practica cómo votar

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025