Sociedad

Curso del MTC permitirá a conductores infractores recuperar hasta 50 puntos en su licencia

Las inscripciones se realizan en plataformas digitales del MTC según el tipo de licencia. El curso abarca normas de tránsito, seguridad vial y autorregulación emocional, fomentando una conducción responsable.

Los conductores con licencias vigentes y puntos acumulados pueden acceder al curso en modalidades virtual y presencial. La reducción de puntaje varía según la selección de modalidad.
Los conductores con licencias vigentes y puntos acumulados pueden acceder al curso en modalidades virtual y presencial. La reducción de puntaje varía según la selección de modalidad. | Foto: MTC/Andina/Composición LR

El Curso de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es un mecanismo vigente que permite a conductores con infracciones firmes reducir el puntaje acumulado en su licencia de conducir, como parte del Sistema de Control de Licencias por Puntos aplicado en todo el país. Esta herramienta está dirigida a titulares de licencias habilitadas que buscan regularizar su situación administrativa mediante capacitación formal.

El programa, implementado por el MTC a nivel nacional, se desarrolla bajo modalidades virtual y presencial, establece criterios específicos sobre quiénes pueden acceder, cuánto puntaje se puede descontar y cómo se aplica el beneficio tras la aprobación del curso, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sectorial vigente.

Licencia de conducir: ¿quiénes pueden acceder al curso del MTC para reducir puntos?

Pueden acceder al Curso de Seguridad Vial los conductores que cuenten con una licencia de conducir vigente y registren puntos acumulados por infracciones de tránsito que hayan quedado firmes en sede administrativa. El sistema permite que, tras la aprobación del curso, se aplique una reducción directa del puntaje registrado, siempre que el conductor no haya alcanzado el umbral máximo que conlleva sanciones no pecuniarias.

La normativa contempla, además, un régimen excepcional y temporal que habilita el acceso al curso a conductores que acumulen entre 100 y menos de 150 puntos, siempre que no tengan una sanción de suspensión o cancelación de la licencia derivada de dicha acumulación. Este esquema fue diseñado para casos específicos y bajo condiciones claramente delimitadas.

El número de puntos que puede reducirse depende de la modalidad elegida. La modalidad virtual permite descontar hasta 40 puntos, mientras que la modalidad presencial habilita una reducción de hasta 50 puntos, considerando una mayor carga académica y evaluaciones supervisadas. En los casos en que el conductor tenga menos puntos que el máximo descontable, el beneficio se limita al total registrado, sin generar saldo a favor.

El curso de Seguridad Vial del MTC refuerza el sentido de cuidado y le brinda nuevas herramientas a los conductores en Perú. Foto. MTC

Curso del MTC: inscripciones y cómo se implementará el beneficio a nivel nacional

Las inscripciones al Curso de Seguridad Vial se realizan a través de las plataformas digitales oficiales del MTC, diferenciadas según el tipo de licencia. Los conductores de licencia Clase A acceden mediante el portal institucional, mientras que los de Clase B utilizan el Aula Virtual habilitada para este fin.

La implementación del beneficio se encuentra integrada al Sistema de Control de Licencias por Puntos, lo que permite que el descuento se registre una vez validada la aprobación del curso. Para ello, el MTC mantiene actualizadas sus plataformas informáticas y coordina la supervisión del proceso a nivel nacional.

El contenido del curso incluye módulos orientados a normas de tránsito, conducción responsable y seguridad vial, incorporando también un componente sobre autorregulación emocional y toma de decisiones seguras, alineado con el enfoque preventivo del sistema vigente.

