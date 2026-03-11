La eficiencia en la distribución de combustibles líquidos se ha visto reducida en los últimos días. Según informaron las principales plantas mayoristas, la alta demanda de gasoholes y diésel, utilizados ahora como sustitutos ante la falta de GNV, ha generado una saturación logística que impide un abastecimiento fluido de las estaciones de servicio. En la práctica, esto ha provocado que una cisterna, que habitualmente lograba abastecer tres grifos en un solo día, actualmente solo pueda cubrir uno debido a las largas colas y tiempos de espera para el despacho.

Ante esta situación, Osinergmin convocó a las empresas de gasoholes, diésel y GLP para evaluar alternativas que contribuyan a agilizar el flujo de hidrocarburos. Durante el encuentro, las plantas confirmaron que operan a su máxima capacidad y que cuentan con stock disponible de gasohol premium y regular. Los representantes aclararon que el problema no es la falta de inventarios, sino la demora operativa causada por el aumento de la demanda en los puntos de carga.

Refuerzo de GLP y reparación del ducto

Para garantizar el suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP), el Ministerio de Energía y Minas anunció un cronograma de abastecimiento vía marítima que reforzará las reservas nacionales. “Se tiene confirmado, el día 12, un barco que llega con más GLP”, confirmó el titular del sector. Por otra parte, mediante un comunicado oficial, Osinergmin afirmó la llegada de una embarcación programada para el martes 17 de marzo.

Sobre el restablecimiento del sistema de gas natural, el ministro detalló que los equipos técnicos ya trabajan en la zona del accidente del ducto. "Según lo planificado, este jueves se iniciará el llenado de los ductos, el viernes el gas llegará a la planta de Melchorita y el sábado a Lima. Según las estimaciones de Cálidda, el servicio debería estar normalizado este domingo", precisó el titular del sector.

Reactivación de la producción y medidas de vigilancia

El ministro también anunció que este viernes 13 de marzo Pluspetrol reiniciará su producción de GLP en planta, lo que, sumado a los buques programados, permitirá mitigar la sobrecarga de demanda sobre el diésel y los gasoholes.

Finalmente, Osinergmin recordó que las variaciones de precios registradas responden a la tendencia del mercado internacional y no a una escasez real de producto en el país. El organismo supervisor enfatizó que mantendrá una vigilancia estricta en las plantas mayoristas para asegurar que se priorice el despacho destinado a los hogares y al transporte público, evitando el acaparamiento durante el periodo de emergencia.