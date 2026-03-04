Cerca de 60 familias de Cusco afectadas tras fuga de gas en ducto de Camisea

Comunidad de Kitaparay en Cusco afectada por fuga de gas | LR

Comunidad de Kitaparay en Cusco afectada por fuga de gas | LR

El teniente gobernador del asentamiento rural de Kitaparay, en el distrito de Megantoni (Cusco), Abraham Taracaya Huamán, denunció que las cerca de 60 familias que conforman la totalidad de la población resultaron afectadas tras la explosión y fuga de gas registrada el último domingo 1 de marzo, luego de la rotura del ducto de gas de Camisea.

Según el comunicado emitido por la autoridad comunal, los pobladores estuvieron expuestos durante varias horas a emanaciones de gas, lo que ha generado preocupación por posibles afectaciones a la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas vulnerables.

TE RECOMENDAMOS ¿CÁRCEL O CAMPAÑA? EL REGRESO DE DANIEL URRESTI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Asimismo, advirtieron sobre el posible impacto ambiental en la fauna silvestre y en el ecosistema circundante, dado que Kitaparay se ubica dentro del área de influencia del Santuario Nacional Megantoni, una zona de alta biodiversidad.

Autoridades comunales exigen intervención inmediata tras fuga de gas

Ante la emergencia, las autoridades comunales solicitaron la intervención inmediata del Osinergmin, el OEFA, el SERNANP y las autoridades de salud, a fin de que se determinen con transparencia las causas del incidente.

También exigieron atención médica inmediata para las familias afectadas y la realización de una evaluación ambiental independiente que permita establecer con precisión los daños ocasionados.

Finalmente, demandaron a la empresa operadora del ducto mantener comunicación permanente con la comunidad, transparentar los informes técnicos y garantizar que el riesgo haya sido completamente controlado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.