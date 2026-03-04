HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cerca de 60 familias de Cusco afectadas tras fuga de gas en ducto de Camisea

Autoridad local denunció que la totalidad de la comunidad Kitaparay resultó afectada y demandó acciones inmediatas de los organismos fiscalizadores y del sector Salud.

Comunidad de Kitaparay en Cusco afectada por fuga de gas

El teniente gobernador del asentamiento rural de Kitaparay, en el distrito de Megantoni (Cusco), Abraham Taracaya Huamán, denunció que las cerca de 60 familias que conforman la totalidad de la población resultaron afectadas tras la explosión y fuga de gas registrada el último domingo 1 de marzo, luego de la rotura del ducto de gas de Camisea.

Según el comunicado emitido por la autoridad comunal, los pobladores estuvieron expuestos durante varias horas a emanaciones de gas, lo que ha generado preocupación por posibles afectaciones a la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas vulnerables.

Asimismo, advirtieron sobre el posible impacto ambiental en la fauna silvestre y en el ecosistema circundante, dado que Kitaparay se ubica dentro del área de influencia del Santuario Nacional Megantoni, una zona de alta biodiversidad.

Autoridades comunales exigen intervención inmediata tras fuga de gas

Ante la emergencia, las autoridades comunales solicitaron la intervención inmediata del Osinergmin, el OEFA, el SERNANP y las autoridades de salud, a fin de que se determinen con transparencia las causas del incidente.

También exigieron atención médica inmediata para las familias afectadas y la realización de una evaluación ambiental independiente que permita establecer con precisión los daños ocasionados.

Finalmente, demandaron a la empresa operadora del ducto mantener comunicación permanente con la comunidad, transparentar los informes técnicos y garantizar que el riesgo haya sido completamente controlado.

