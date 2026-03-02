Gas de Camisea suspende su transporte tras una fuga y llamarada en Cusco. | Difusión

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó a la ciudadanía que, ante la detección de fuga de gas en el kilómetro 43 (KP43) del eje energético ubicado en el distrito de Megantoni en Cusco, ya se activaron de manera inmediata los protocolos establecidos en el Sistema Nacional de Gestión del Riego de Desastres (SINAGERD).

Asimismo, declaró en emergencia hasta al 14 de marzo el suministro de gas natural a través del Sistema de Producción, Transporte de Hidrocarburos por Ductos y Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, donde se permitirá adoptar acciones extraordinarias para asegurar la continuidad del abastecimiento energético, priorizando el suministro de gas natural, a fin de evitar el desabastecimiento y garantizar la estabilidad mientras se ejecutan las acciones correctivas.

Fuga de gas en Cusco

La mañana del domingo 1 de marzo se detectó una rotura de los ductos (gas y líquidos) de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del principal gasoducto peruano.

Según el comunicado emitido por TGP, a las 11:00 horas se activó su plan de respuesta tras detectar la fuga y posterior llamarada en la estación de válvulas ubicada a la altura del “KP43” del distrito Megantoni, en la provincia cusqueña de La Convención. Asimismo, manifestó que las causas del incidente son materia de investigación y se encuentra a disposición de las autoridades pertinentes.

Según señala el documento, se ha desplegado todas las medidas para garantizar la seguridad y salud de las personas, así como las acciones adecuadas para minimizar el impacto ambiental. Además, indica que se ha suspendido temporalmente el transporte de gas en ese tramo, mientras se controla la emergencia.

Como medida de seguridad preventiva, los sistemas de transporte de gas natural (NG) y líquidos de gas natural (NGL) han sido suspendidos temporalmente.

Finalmente, TGP informa que las causas del incidente son materia de investigación y que se encuentra a disposición de las autoridades pertinentes para atender cualquier solicitud de información.

Municipalidad de Megantoni exhorta a la población mantener la calma

Señalaron que tomaron conocimiento mediante la Ofina de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se informó que una avería en el gasoducto operado por TGP que generó un incendio a la altura del Asentamiento Rural de Saringabeni, activándose los protocolos de contingencia y el monitoreo permanente por parte del Gobierno Local.

El suceso generó alerta en comunidades del entorno, donde pobladores solicitaron la presencia de representantes de salud y de la Municipalidad Distrital de Megantoni para verificar posibles afectaciones. La zona del KP43 forma parte del sistema de transporte vinculado al gasoducto de Camisea, infraestructura clave para el abastecimiento energético del país.