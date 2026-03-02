HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Caso Lizeth Marzano: ¿Por qué Adrián Villar huyó? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Gas de Camisea suspende su transporte tras fuga y llamarada en Cusco

Mediante una resolución del MINEM, se declaró el estado de emergencia hasta el 14 de marzo con el objetivo de permitir que TGP ejecute con rapidez los trabajos técnicos necesarios para superar la contingencia.

Gas de Camisea suspende su transporte tras una fuga y llamarada en Cusco.
Gas de Camisea suspende su transporte tras una fuga y llamarada en Cusco. | Difusión

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó a la ciudadanía que, ante la detección de fuga de gas en el kilómetro 43 (KP43) del eje energético ubicado en el distrito de Megantoni en Cusco, ya se activaron de manera inmediata los protocolos establecidos en el Sistema Nacional de Gestión del Riego de Desastres (SINAGERD)

Únete a nuestro canal de política y economía

Asimismo, declaró en emergencia hasta al 14 de marzo el suministro de gas natural a través del Sistema de Producción, Transporte de Hidrocarburos por Ductos y Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, donde se permitirá adoptar acciones extraordinarias para asegurar la continuidad del abastecimiento energético, priorizando el suministro de gas natural, a fin de evitar el desabastecimiento y garantizar la estabilidad mientras se ejecutan las acciones correctivas. 

TE RECOMENDAMOS

DESIGUALDAD EN EL PERÚ: “¿SI ERES POBRE ES TU CULPA?" | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
larepublica.pe

Fuga de gas en Cusco

La mañana del domingo 1 de marzo se detectó una rotura de los ductos (gas y líquidos) de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del principal gasoducto peruano

Según el comunicado emitido por TGP, a las 11:00 horas se activó su plan de respuesta tras detectar la fuga y posterior llamarada en la estación de válvulas ubicada a la altura del “KP43” del distrito Megantoni, en la provincia cusqueña de La Convención. Asimismo, manifestó que las causas del incidente son materia de investigación y se encuentra a disposición de las autoridades pertinentes. 

Según señala el documento, se ha desplegado todas las medidas para garantizar la seguridad y salud de las personas, así como las acciones adecuadas para minimizar el impacto ambiental. Además, indica que se ha suspendido temporalmente el transporte de gas en ese tramo, mientras se controla la emergencia. 

Como medida de seguridad preventiva, los sistemas de transporte de gas natural (NG) y líquidos de gas natural (NGL) han sido suspendidos temporalmente. 

Finalmente, TGP informa que las causas del incidente son materia de investigación y que se encuentra a disposición de las autoridades pertinentes para atender cualquier solicitud de información.

larepublica.pe

Municipalidad de Megantoni exhorta a la población mantener la calma 

Señalaron que tomaron conocimiento mediante la Ofina de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se informó que una avería en el gasoducto operado por TGP que generó un incendio a la altura del Asentamiento Rural de Saringabeni, activándose los protocolos de contingencia y el monitoreo permanente por parte del Gobierno Local. 

El suceso generó alerta en comunidades del entorno, donde pobladores solicitaron la presencia de representantes de salud y de la Municipalidad Distrital de Megantoni para verificar posibles afectaciones. La zona del KP43 forma parte del sistema de transporte vinculado al gasoducto de Camisea, infraestructura clave para el abastecimiento energético del país. 

Notas relacionadas
Estados Unidos felicita a fondo inversor EIG por la compra del 49,87% del principal gasoducto del Perú

Estados Unidos felicita a fondo inversor EIG por la compra del 49,87% del principal gasoducto del Perú

LEER MÁS
Gas natural de Camisea genera el 40% de electricidad en Perú e impulsa la inversión regional

Gas natural de Camisea genera el 40% de electricidad en Perú e impulsa la inversión regional

LEER MÁS
Gas de Camisea: CPP Investments venderá su participación en TGP a la firma estadounidense EIG

Gas de Camisea: CPP Investments venderá su participación en TGP a la firma estadounidense EIG

LEER MÁS
¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

LEER MÁS
ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

LEER MÁS
Gobierno planta a las mayores gestoras de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupadas por decreto de Petroperú

Gobierno planta a las mayores gestoras de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupadas por decreto de Petroperú

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

“A ver si te pasa uno de sus peces gordos": los chats de Adrián Villar y Francesca Montenegro tras atropello a Lizeth Marzano

Pablo Miguez arremete contra el arbitraje por presunto penal en el Universitario vs FC Cajamarca: "Si fuera al revés seguro lo cobran"

Economía

Precio del dólar hoy, domingo 1 de marzo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precios en mercados HOY 2 de marzo: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Nueva normativa sobre fibra de coco en Perú: implicaciones para el sector arandanero y agroexportación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026: conoce los resultados de la votación y quiénes van a segunda vuelta

Junín: Sicario delata al autor intelectual del asesinato del alcalde Iroshi Ureta

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025