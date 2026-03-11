Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín

Accidente de la empresa Movilbus en la región San Martín. | Foto: difusión

Un bus interprovincial de la empresa MovilBus, con más de 50 pasajeros a bordo, se precipitó desde el puente Shitari, en la región San Martín, al río durante la mañana del miércoles 11 de marzo. La unidad realizaba el recorrido Pucallpa–Juanjuí cuando ocurrió el siniestro, cuyas causas aún no han sido informadas oficialmente.

Tras la caída, varios pasajeros quedaron atrapados dentro del vehículo, entre la estructura metálica deformada. En el lugar se activaron acciones de auxilio con la participación de los pobladores cercanos, mientras se desplazaban equipos de emergencia y efectivos policiales para reforzar la atención a los afectados.

Heridos del accidente de la empresa Movil Bus fueron trasladados a diferentes establecimientos de salud

Según las primeras informaciones recogidas en el lugar del siniestro, se reportan alrededor de 35 personas heridas, quienes fueron trasladadas al centro de salud de la zona. Asimismo, los casos más complejos están siendo derivados al Hospital de Tarapoto.

Todavía no se ha emitido una lista oficial de los heridos, ni un pronunciamiento por parte de la empresa de transportes.

Rescate tras accidente en el puente Shitari moviliza a pobladores de El Triunfo

De acuerdo con los reportes desde la zona, vecinos del caserío El Triunfo y comunidades aledañas acudieron poco después del accidente y descendieron hasta la quebrada para ayudar en las labores iniciales. La intervención se centró en ubicar a los pasajeros y facilitar su salida del interior de la unidad siniestrada.

Los ciudadanos que llegaron al lugar brindaron apoyo directo a los heridos, a quienes trasladaron fuera del área de difícil acceso para recibir atención. La prioridad fue liberar a quienes permanecían dentro del bus y habilitar espacios para la evacuación, mientras continuaban las acciones de búsqueda y asistencia.