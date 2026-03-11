HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín

Las causas del accidente de tránsito aún no se han determinado oficialmente. Se está a la espera de más información sobre el estado de los afectados que recorrían la ruta Pucallpa–Juanjuí

Accidente de la empresa Movilbus en la región San Martín.
Accidente de la empresa Movilbus en la región San Martín. | Foto: difusión

Un bus interprovincial de la empresa MovilBus, con más de 50 pasajeros a bordo, se precipitó desde el puente Shitari, en la región San Martín, al río durante la mañana del miércoles 11 de marzo. La unidad realizaba el recorrido Pucallpa–Juanjuí cuando ocurrió el siniestro, cuyas causas aún no han sido informadas oficialmente.

Tras la caída, varios pasajeros quedaron atrapados dentro del vehículo, entre la estructura metálica deformada. En el lugar se activaron acciones de auxilio con la participación de los pobladores cercanos, mientras se desplazaban equipos de emergencia y efectivos policiales para reforzar la atención a los afectados.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES EN LLAMAS: LAS PROMESAS DE BALCÁZAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Los Olivos: fuerte incendio consume camión de encomiendas de Shalom en plena Panamericana Norte

lr.pe

Heridos del accidente de la empresa Movil Bus fueron trasladados a diferentes establecimientos de salud

Según las primeras informaciones recogidas en el lugar del siniestro, se reportan alrededor de 35 personas heridas, quienes fueron trasladadas al centro de salud de la zona. Asimismo, los casos más complejos están siendo derivados al Hospital de Tarapoto.

Todavía no se ha emitido una lista oficial de los heridos, ni un pronunciamiento por parte de la empresa de transportes.

PUEDES VER: Crimen en Callao: sicarios asesinan a suboficial PNP en la puerta de su casa cerca de la DEPINCRI de Bellavista

lr.pe

Rescate tras accidente en el puente Shitari moviliza a pobladores de El Triunfo

De acuerdo con los reportes desde la zona, vecinos del caserío El Triunfo y comunidades aledañas acudieron poco después del accidente y descendieron hasta la quebrada para ayudar en las labores iniciales. La intervención se centró en ubicar a los pasajeros y facilitar su salida del interior de la unidad siniestrada.

Los ciudadanos que llegaron al lugar brindaron apoyo directo a los heridos, a quienes trasladaron fuera del área de difícil acceso para recibir atención. La prioridad fue liberar a quienes permanecían dentro del bus y habilitar espacios para la evacuación, mientras continuaban las acciones de búsqueda y asistencia.

Notas relacionadas
Bus que partió de Cusco registró volcadura en Chumbivilcas: reportan una mujer fallecida y 39 heridos

Bus que partió de Cusco registró volcadura en Chumbivilcas: reportan una mujer fallecida y 39 heridos

LEER MÁS
Conductor ebrio que provocó accidentes y dio los datos de su primo al ser intervenido es condenado a más de 2 años de prisión

Conductor ebrio que provocó accidentes y dio los datos de su primo al ser intervenido es condenado a más de 2 años de prisión

LEER MÁS
Chofer atropella a hombre que iba por la vereda en Jesús María y termina volcado al chocar con otro auto

Chofer atropella a hombre que iba por la vereda en Jesús María y termina volcado al chocar con otro auto

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

LEER MÁS
Los Olivos: fuerte incendio consume camión de encomiendas de Shalom en plena Panamericana Norte

Los Olivos: fuerte incendio consume camión de encomiendas de Shalom en plena Panamericana Norte

LEER MÁS
Crimen en Callao: sicarios asesinan a suboficial PNP en la puerta de su casa cerca de la DEPINCRI de Bellavista

Crimen en Callao: sicarios asesinan a suboficial PNP en la puerta de su casa cerca de la DEPINCRI de Bellavista

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín

¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City EN VIVO HOY por los octavos de final de la Champions League?

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY via ESPN: a qué hora y dónde ver el partido de vuelta por Copa Libertadores 2026

Sociedad

Examen de Admisión San Marcos 2026-II: postulantes con nombres de futbolistas icónicos como Messi, Ronaldo y Zidane ingresan a la carrera de Ingeniería de Minas

Taxistas rechazan bono de S/120 del Gobierno y confirman participación en paro nacional este 12 de marzo

Admisión UNMSM 2026-II: miles de jóvenes rendirán examen en la decana para las áreas de Economía, Humanidades y Sociales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón EN VIVO: TC evalúa HOY anular prisión preventiva contra líder de Perú Libre

Tomás Gálvez se reunió con José María Balcázar en Palacio de Gobierno: encuentro duró más de una hora

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025