El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que sus oficinas en todo el país continuarán brindando atención presencial entre el 9 y el 13 de marzo, manteniendo su jornada habitual. Con esta medida, la institución busca asegurar que la población pueda seguir realizando trámites de identificación y registro civil sin interrupciones.

La disposición se da en el contexto de las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la actual situación energética. En ese marco, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) estableció lineamientos para la administración pública, entre ellos la aplicación temporal del teletrabajo.

No obstante, el Ejecutivo también destacó que las instituciones a cargo de servicios esenciales deben seguir funcionando para no perjudicar a la población. Dentro de este grupo se encuentran las entidades que integran el sistema electoral, debido a que los ciudadanos deben cumplir ciertos requisitos con respecto a los electorales previstos este 2026.

Sedes del Reniec trabajarán con normalidad.

¿Cuál será el horario de atención del Reniec a nivel nacional?

Respecto al horario, las oficinas continuarán operando de lunes a viernes desde las 8:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. La institución indicó que seguirá detallando cualquier cambio que dispongan las autoridades, con el objetivo de mantener a la población debidamente informada.

En ese sentido, las sedes del Reniec mantendrán su atención directa al público durante los días señalados, permitiendo a los usuarios efectuar gestiones como la obtención o renovación del Documento Nacional de Identidad, entre otros procedimientos vinculados al registro civil.

¿Qué otras entidades atenderán con normalidad?

De otro lado, se conoció que varias instituciones seguirán operando con normalidad, a diferencia de los trabajadores del sector privado:

Organismos del sistema electoral: Jurado Nacional de Elecciones ( JNE ), Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE ) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ( Reniec ).

), Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ( ). Sector salud: Ministerio de Salud del Perú ( Minsa ), el Seguro Social de Salud del Perú ( EsSalud ) y centros de atención comunitaria.

), el Seguro Social de Salud del Perú ( ) y centros de atención comunitaria. Entidades de fiscalización, supervisión y regulación: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ( Indecopi ) y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ( Sunafil ).

) y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ( ). Organismos vinculados al transporte y la energía: Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería ( Osinergmin ).

). Programas y servicios de atención social: el Programa Aurora, a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM).

