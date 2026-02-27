Paola Gallegos, la peruana que conquista TikTok con su talento en el ranking ‘Discover List 2026'

La creadora de contenido peruana Paola Gallegos continúa consolidando su presencia en el entorno digital tras ser incluida entre los 50 talentos más destacados de TikTok a nivel global este año. Su creatividad, autenticidad y capacidad para conectar con distintas audiencias le permitieron ingresar al prestigioso ranking ‘Discover List 2026’, una categoría que reconoce a los perfiles con mayor influencia dentro de la plataforma.

La joven cusqueña es conocida por su propuesta inspiradora, que marca tendencia frente a otros influencers y logra conectar de manera auténtica con miles de seguidores que se sienten identificados con su mensaje.

El gran reconocimiento que se ha ganado Paola Gallegos

Tras lograr posicionarse en la lista destacada del ranking 'Discover List 2026', la tiktoker no ocultó su alegría de pertenecer a la prestigiosa selección que reconoce a los creadores digitales con mayor impacto del momento.

La joven agradeció a sus seguidores por el constante apoyo y destacó que este logro es fruto de la constancia y autenticidad en cada contenido que comparte.

"Ver mi nombre en la lista de Innovators y siendo la única creadora que habla español me eriza la piel. Creo que esto confirma que arte trasciende el idioma, rompe fronteras y comunica sin necesidad de traducción. Gracias TikTok por destacarme como innovadora, por impulsarme a seguir creando con intención y por motivarnos a los creadores a romper esquemas, y confiar en nuestras ideas ", contó a sus seguidores.

Una carrera llena de éxitos

Tiempo atrás, durante su participación en el APEC Perú 2024, el CEO de TikTok, Shou Zi Chew, destacó el caso de la calígrafa peruana Paola Gallegos, a quien citó como ejemplo de cómo una persona puede convertirse en referente dentro de la plataforma y usarla para promover contenido educativo e inspirador: "Paola Gallegos es un gran ejemplo. Cambió su profesión de turismo por el éxito online como una talentosa calígrafa y profesora", resaltó.