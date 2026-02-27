HOYSuscripcion LR Focus

Paola Gallegos, la peruana que conquista TikTok con su talento en el ranking ‘Discover List 2026'

Con su propuesta auténtica e inspiradora, la tiktoker peruana logra conectar con miles de seguidores, marcando tendencia frente a otros influencers en la plataforma digital.

La peruana Paola Gallegos comparte su arte en caligrafía en TikTok.
La peruana Paola Gallegos comparte su arte en caligrafía en TikTok.

La creadora de contenido peruana Paola Gallegos continúa consolidando su presencia en el entorno digital tras ser incluida entre los 50 talentos más destacados de TikTok a nivel global este año. Su creatividad, autenticidad y capacidad para conectar con distintas audiencias le permitieron ingresar al prestigioso ranking ‘Discover List 2026’, una categoría que reconoce a los perfiles con mayor influencia dentro de la plataforma.

La joven cusqueña es conocida por su propuesta inspiradora, que marca tendencia frente a otros influencers y logra conectar de manera auténtica con miles de seguidores que se sienten identificados con su mensaje.

PUEDES VER: La joven cusqueña que dejó el turismo por la caligrafía e impresionó a Prime Video con sus diseños: conoce a Paola Gallegos

lr.pe

El gran reconocimiento que se ha ganado Paola Gallegos

Tras lograr posicionarse en la lista destacada del ranking 'Discover List 2026', la tiktoker no ocultó su alegría de pertenecer a la prestigiosa selección que reconoce a los creadores digitales con mayor impacto del momento.

La joven agradeció a sus seguidores por el constante apoyo y destacó que este logro es fruto de la constancia y autenticidad en cada contenido que comparte.

PUEDES VER: CEO de Tik Tok realza figura de tiktoker peruana Paola Gallegos: "Utilizan la plataforma para impulsar el éxito"

lr.pe

"Ver mi nombre en la lista de Innovators y siendo la única creadora que habla español me eriza la piel. Creo que esto confirma que arte trasciende el idioma, rompe fronteras y comunica sin necesidad de traducción. Gracias TikTok por destacarme como innovadora, por impulsarme a seguir creando con intención y por motivarnos a los creadores a romper esquemas, y confiar en nuestras ideas ", contó a sus seguidores.

Una carrera llena de éxitos

Tiempo atrás, durante su participación en el APEC Perú 2024, el CEO de TikTok, Shou Zi Chew, destacó el caso de la calígrafa peruana Paola Gallegos, a quien citó como ejemplo de cómo una persona puede convertirse en referente dentro de la plataforma y usarla para promover contenido educativo e inspirador: "Paola Gallegos es un gran ejemplo. Cambió su profesión de turismo por el éxito online como una talentosa calígrafa y profesora", resaltó.

Influencer peruano Sr. Pulsera ganó el TikTok Awards 2026 y emociona al dedicar premio al país: "Perú es clave"

Influencer peruano Sr. Pulsera ganó el TikTok Awards 2026 y emociona al dedicar premio al país: "Perú es clave"

Sr. Pulsera, el único tiktoker peruano nominado a los TikTok Awards 2026: este miércoles cierra la votación

Sr. Pulsera, el único tiktoker peruano nominado a los TikTok Awards 2026: este miércoles cierra la votación

'Cañita' el influencer peruano que pasó de no tener nada a ganar US$1 millón en TikTok: "No gané ni S/1 en un año"

'Cañita' el influencer peruano que pasó de no tener nada a ganar US$1 millón en TikTok: "No gané ni S/1 en un año"

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Inmigrante trabajó 25 años en EE. UU. para ayudar a su familia y al regresar a su país la abandonaron: "Me traicionaron"

Inmigrante trabajó 25 años en EE. UU. para ayudar a su familia y al regresar a su país la abandonaron: “Me traicionaron”

Joven de Pucallpa dejó dos carreras para postular a la UNI y estudiar Ingeniería Aeroespacial: "Mi papá no sabe"

Joven de Pucallpa dejó dos carreras para postular a la UNI y estudiar Ingeniería Aeroespacial: “Mi papá no sabe”

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

