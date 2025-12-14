Su expareja habría puesto una denunciar por el robo de un teléfono | Difusión / Tiktok

Este domingo 14, la popular tiktoker Moca, quien participaba como invitada en una pollada en un negocio mayorista del Callao, fue intervenida por personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) en plena transmisión en vivo. Según mostraron imágenes de vecinos, dos patrullas llegaron al lugar para detenerla por el presunto robo de un celular, tras una denuncia impuesta aparentemente por su expareja, el también creador de contendio Haybinn.

Vecinos de la zona cuestionaron la presencia policial en la actividad, debido a que en las últimas semanas se registraron al menos tres robos de celulares en la urbanización El Aguila, ante lo cual, según indican, las autoridades no desplegaron mayores acciones. "Lo que es curioso es que con tanta insistencia hayan venido los policías. A mi hija le robaron el celular hace dos semanas y solo ayudó un serenazgo. Para cosas más graves brillan por su ausencia”, indicó uno de los vecinos a La República.

¿Quien es la tiktoker Moca?

Moca es el nombre artístico de Jusseira Mayumi Quispe, una creadora de contenido e influencer peruana activa principalmente en TikTok y plataformas de streaming como Kick. Se ha destacado por sus transmisiones en vivo, interacciones directas con su audiencia y presencia frecuente en eventos y situaciones virales en redes sociales.

En días anteriores, la creadora de contenido dejó atónitos a sus seguidores al confirmar que su relación con Haybinn había llegado a su fin tras cuatro años de relación. El anuncio se produjo luego de que se difundieran videos en los que ella aparece besando al camarógrafo del influencer Carlitos TV durante una celebración.

Delincuencia en el Callao continúa en ascenso

La delincuencia en la Provincia Constitucional del Callao muestra un preocupante incremento durante el primer semestre de 2025. Según cifras del Sistema de Registro y Control de Denuncias (Sidpol), los homicidios aumentaron en un 57 % en comparación con el mismo periodo de 2024, convirtiendo a la región en la segunda con más denuncias por este delito a nivel nacional, solo después de Lima. Asimismo, los casos de extorsión crecieron en un 52 %, con 555 denuncias registradas entre enero y julio, concentrándose principalmente en los distritos del Callao y Ventanilla.

Especialistas advierten que este aumento de la violencia está vinculado a un deficiente manejo de la seguridad ciudadana y a la falta de una estrategia integral por parte del Estado. A ello se suma la precariedad logística de la Policía Nacional en la región, donde más de la mitad de los vehículos policiales se encuentran inoperativos o en condición irrecuperable, lo que limita la capacidad de respuesta frente al crimen. En este contexto, la inseguridad deja de ser solo una percepción y se consolida como una realidad creciente para los habitantes del Primer Puerto.

