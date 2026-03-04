Sedapal anuncia corte de agua hasta por 12 horas este 5 de marzo en 4 distritos de Lima: verifica si tu sector se verá afectado

Con el propósito de realizar trabajos de mantenimiento en la red y garantizar una mejor atención a la población, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que el suministro será suspendido este 5 de marzo, desde las 7.00 a. m., en cuatro distritos de la capital.

Por ello, la empresa estatal pidió a los usuarios tomar las precauciones necesarias y almacenar agua con anticipación, a fin de evitar inconvenientes durante el periodo en que se realizará la interrupción del servicio.

Zonas desabastecidas de agua

Entre los distritos donde se realizará la restricción del abastecimiento por los trabajos de mantenimiento anunciados por Sedapal se encuentran:

Distrito: Ate

Zonas:

Asociación Los Jardines de Santa Clara - Esq. Piérola

Cuadrante: A. H. Los Jardines Mz. A - B - C - D - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R

Hora: 7.00 a. m. - 7.00 p. m.

Zonas:

Asociación Hijos de Callanac Señor de Muruhuay - Esq. Piérola

Hora: 10.00 a. m. - 10.00 p. m.

Distrito: San Martín de Porres

Zonas: U. Pop. Condevilla del Señor, urb. Perú

Hora: 12.00 p. m. - 8.00 p. m.

Distrito: Comas

Zonas:

A. H. Nueva Florida

A. H. Primavera y Manco Inca 11 y 12

A. H. Sol Naciente

A. H. Vista Alegre

P. J. La Libertad

P. J. Clorinda Málaga de Prado

P. J. Manco Inca

P. J. La Merced

P. J. Pampa Comas

Hora: 12.00 p. m. - 8.00 p. m.

Distrito: Lurigancho

Zonas: Urb. San Antonio de Carapongo 7.ª etapa, cuadra R-P1; habilitación urbana El Portillo I-II etapa

Hora: 2.00 p. m. - 11.50 p. m.

Número de atención al cliente

Finalmente, se indicó que, si el suministro no retorna dentro del horario anunciado, los usuarios pueden comunicarse con la línea Aquafono al (01) 317-8000. Para una atención más rápida, se sugiere tener a la mano el número de suministro para conocer el motivo de cualquier retraso adicional.