Sedapal anuncia corte de agua hasta por 12 horas este 5 de marzo en 4 distritos de Lima: verifica si tu sector se verá afectado
La institución nacional afirmó que la interrupción y la reposición del servicio se realizarán de forma progresiva, conforme avancen los trabajos en la red de distribución.
- Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''
- Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"
Con el propósito de realizar trabajos de mantenimiento en la red y garantizar una mejor atención a la población, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que el suministro será suspendido este 5 de marzo, desde las 7.00 a. m., en cuatro distritos de la capital.
Por ello, la empresa estatal pidió a los usuarios tomar las precauciones necesarias y almacenar agua con anticipación, a fin de evitar inconvenientes durante el periodo en que se realizará la interrupción del servicio.
TE RECOMENDAMOS
CASO LIZETH MARZANO: LOS 'PECES GORDOS' DEL DERECHO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Sedapal permitirá fraccionar el alza del agua en cuotas hasta 2027, según decreto del Gobierno
Zonas desabastecidas de agua
Entre los distritos donde se realizará la restricción del abastecimiento por los trabajos de mantenimiento anunciados por Sedapal se encuentran:
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Distrito: Ate
Zonas:
- Asociación Los Jardines de Santa Clara - Esq. Piérola
- Cuadrante: A. H. Los Jardines Mz. A - B - C - D - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R
Hora: 7.00 a. m. - 7.00 p. m.
Zonas:
- Asociación Hijos de Callanac Señor de Muruhuay - Esq. Piérola
Hora: 10.00 a. m. - 10.00 p. m.
Distrito: San Martín de Porres
Zonas: U. Pop. Condevilla del Señor, urb. Perú
Hora: 12.00 p. m. - 8.00 p. m.
PUEDES VER: Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este martes 3 de marzo hasta por 12 horas, según Sedapal: conoce las zonas afectadas
Distrito: Comas
Zonas:
- A. H. Nueva Florida
- A. H. Primavera y Manco Inca 11 y 12
- A. H. Sol Naciente
- A. H. Vista Alegre
- P. J. La Libertad
- P. J. Clorinda Málaga de Prado
- P. J. Manco Inca
- P. J. La Merced
- P. J. Pampa Comas
- Hora: 12.00 p. m. - 8.00 p. m.
Distrito: Lurigancho
Zonas: Urb. San Antonio de Carapongo 7.ª etapa, cuadra R-P1; habilitación urbana El Portillo I-II etapa
Hora: 2.00 p. m. - 11.50 p. m.
Número de atención al cliente
Finalmente, se indicó que, si el suministro no retorna dentro del horario anunciado, los usuarios pueden comunicarse con la línea Aquafono al (01) 317-8000. Para una atención más rápida, se sugiere tener a la mano el número de suministro para conocer el motivo de cualquier retraso adicional.