Sedapal permitirá fraccionar el alza del agua en cuotas hasta 2027, según decreto del Gobierno

Usuarios residenciales podrán fraccionar el incremento de las tarifas de agua aprobado para 2026 y extender el pago hasta 2027 | Foto: Composición LR

Sedapal habilitó un mecanismo para que los consumidores residenciales puedan pagar de forma fraccionada el aumento de las tarifas de agua potable y saneamiento aprobado para 2026. La disposición está contenida en el Decreto Supremo N.° 002-2026-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano, y permite extender el cobro de los nuevos montos hasta diciembre de 2027.

La norma faculta a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) a dividir el ajuste tarifario en cuotas, con la finalidad de reducir el impacto económico en los hogares. El incremento responde al proceso de rebalanceo tarifario definido por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

El fraccionamiento busca reducir el impacto del alza tarifaria en los hogares sin afectar el servicio

Ante ese escenario, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento admitió que el ajuste podría complicar la regularidad de pagos en los hogares, motivo por el cual se aprobó un esquema de fraccionamiento para amortiguar el impacto sin afectar la estabilidad financiera del servicio.

El fraccionamiento alcanza únicamente a los incrementos correspondientes al primer semestre de 2026. Los clientes residenciales pueden elegir entre dividir el monto en cuotas o cancelarlo de una sola vez, según su preferencia. Además, las empresas prestadoras deberán remitir informes mensuales a Sunass sobre el número de beneficiarios y el progreso del sistema.

¿Quiénes califican para pagar el alza del agua en cuotas?

La opción de fraccionar el pago está dirigida exclusivamente a los consumidores del servicio residencial. En el caso de los clientes no residenciales, cualquier solicitud de facilidades deberá tramitarse conforme a los procesos vigentes previstos en la regulación del sector.

La norma precisa, además, que el Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento se aplicará de forma complementaria, siempre que sus disposiciones no entren en conflicto con el nuevo esquema aprobado.