Sociedad

Programa Contigo adelantará pensión a 142.000 beneficiarios por lluvias intensas

Este subsidio bimestral de S/300 podrá ser cobrado por los beneficiarios desde el 27 de marzo de 2026 a través de las agencias del Banco de la Nación y los Centros MAC.

Miles de familias damnificadas por las intensas lluvias recibirán el subsidio desde el 27 de marzo.
Miles de familias damnificadas por las intensas lluvias recibirán el subsidio desde el 27 de marzo. | Foto: composición LR/Contigo/Perú Informa

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció que realizará el pago adelantado de la pensión no contributiva dirigida a 142.771 personas con discapacidad severa en situación de pobreza en el país. La medida también busca beneficiar a quienes se han visto afectados por las recientes lluvias intensas registradas en distintas regiones.

¿Cuánto es el subsidio que podrán recibir los usuarios?

El pago correspondiente al padrón II del programa se realizará entre marzo y abril de 2026. Durante este período, los usuarios podrán cobrar el subsidio bimestral de S/300 a partir del 27 de marzo.

El retiro del beneficio se efectuará a través de las agencias del Banco de la Nación y en los Centros MAC habilitados en el país, espacios donde los beneficiarios podrán acercarse para cobrar de manera presencial.

¿Cuándo será la fecha de transferencia del subsidio?

La modificación fue oficializada mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 000043-2026-DE, que ajusta el calendario que inicialmente contemplaba el desembolso para el 24 de abril. Con esta disposición, la fecha de transferencia se adelanta, aunque se mantiene sin cambios la programación de los demás pagos previstos para el resto del año. La decisión se fundamenta en que 93.201 usuarios del padrón I-2026 (65,3%) viven en distritos declarados en estado de emergencia, situación que exige la adopción de medidas inmediatas en el marco de la protección social.

Cabe precisar que este adelanto no representa un pago adicional ni extraordinario, sino una reprogramación dentro del mismo período bimestral. Por ello, el monto y la periodicidad del subsidio se mantienen sin cambios, dado que la medida responde a una acción preventiva frente al contexto de emergencia.

¿Cómo quedó la programación de pagos?

Tras hacerse oficiales las fechas exactas, el cronograma de pagos para los siguientes padrones se desarrollará de la siguiente manera:

  • Padrón III (mayo-junio): se abonará el 19 de junio.
  • Padrón IV (julio-agosto): se pagará el 21 de agosto.
  • Padrón V (setiembre-octubre): se entregará el 23 de octubre.
  • Padrón VI (noviembre-diciembre): se abonará el 4 de diciembre.
El Programa Contigo ofrece esta pensión adelantada a las familias de bajos recursos. Foto: Radio Nacional

