HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
Economía

Programa Contigo confirma pago de S/300: cómo saber si eres beneficiario del padrón II

El Midis, en convenio con el Banco de la Nación, garantiza el cobro seguro del subsidio en agencias y cajeros automáticos y facilita el acceso a los beneficiarios en todo el Perú.

Los beneficiados del padrón II podrán acceder al pago de S/300 en el mes de abril.
Los beneficiados del padrón II podrán acceder al pago de S/300 en el mes de abril. | Foto: composición LR/Radio Nacional/Andina

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional Contigo, oficializó el abono del subsidio de S/300 correspondiente a los beneficiarios del padrón II. Esta iniciativa busca aliviar la carga financiera de las personas en situación de vulnerabilidad y les brinda un respaldo económico frente a sus necesidades básicas.

Únete a nuestro canal de política y economía

Cabe recordar que la entidad inició el pago a los contribuyentes a nivel nacional desde el 7 de febrero para las personas que formaban parte del primer padrón.

TE RECOMENDAMOS

DANIEL URRESTI LIBRE: ¿JUSTO O NO? SHARMELÍ BUSTÍOS EN VIVO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Cronograma anual de pagos para los usuarios del Programa Contigo. Foto: gob.pe

Cronograma anual de pagos para los usuarios del Programa Contigo. Foto: gob.pe

PUEDES VER: Cobro ya disponible: adelantan pensión de S/300 del Programa Contigo para este sábado 7 de febrero

lr.pe

¿Cómo saber si perteneces al padrón II del programa Contigo?

De acuerdo con el cronograma anual de pagos para los usuarios del Programa Nacional Contigo, las personas con discapacidad severa en condición de pobreza extrema, de acuerdo con la clasificación del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), podrán acceder a este beneficio de protección e inclusión social que otorga el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Asimismo, el convenio entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Banco de la Nación permite que los usuarios o las personas afiliadas cobren la pensión de manera segura en agencias, cajeros automáticos del banco y agentes MultiRed autorizados.

PUEDES VER: Ciudadanos en Perú podrán acceder a una subvención cada dos meses sin límite de edad con este único requisito vía Banco de la Nación

lr.pe

¿Cuándo se llevará a cabo el pago correspondiente a los beneficiarios?

Los usuarios que integran el padrón II recibirán el abono correspondiente al período marzo-abril el 25 de abril, según el cronograma oficial. Quienes deseen conocer si figuran como beneficiarios del Programa Nacional Contigo podrán consultar su estado para acceder al subsidio de S/300. En esta nueva entrega, el programa incorporó a 777 usuarios que cobrarán por primera vez la pensión no contributiva.

La pensión se entrega de manera bimestral con el objetivo de mejorar la calidad de vida de millones de peruanos que viven en condiciones desfavorables.

Notas relacionadas
CONTIGO 2026: consulta el cronograma oficial de pagos del bono S/300 y si eres beneficiario de este programa del MIDIS

CONTIGO 2026: consulta el cronograma oficial de pagos del bono S/300 y si eres beneficiario de este programa del MIDIS

LEER MÁS
Programa Contigo inició con los pagos a más de 142 mil nuevos usuarios: consulta si eres beneficiario a través del Banco de la Nación

Programa Contigo inició con los pagos a más de 142 mil nuevos usuarios: consulta si eres beneficiario a través del Banco de la Nación

LEER MÁS
Bono del Programa Contigo inicia pagos en agosto de 2025 con más de 1.200 nuevos afiliados: así puedes conocer si eres beneficiario

Bono del Programa Contigo inicia pagos en agosto de 2025 con más de 1.200 nuevos afiliados: así puedes conocer si eres beneficiario

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Julio Velarde: "La autonomía del BCR no vino de la Constitución de 1993, sino de la de 1979"

Julio Velarde: "La autonomía del BCR no vino de la Constitución de 1993, sino de la de 1979"

LEER MÁS
EsSalud 2026: ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud y cuáles son los requisitos?

EsSalud 2026: ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud y cuáles son los requisitos?

LEER MÁS
Nestlé se retira del mercado mundial de helados: ¿qué pasará con D’Onofrio en Perú?

Nestlé se retira del mercado mundial de helados: ¿qué pasará con D’Onofrio en Perú?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esta seria la cantante colombiana nominada a los Latín Grammy que estaría saliendo con Nicole Zignago

Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

Economía

Julio Velarde: "La autonomía del BCR no vino de la Constitución de 1993, sino de la de 1979"

Marcas de origen asiático obtienen mayor presencia en el mercado peruano al cierre de 2025

Precio de combustibles HOY 23 de febrero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en las Elecciones Generales Perú 2026

Sorteo define debate presidencial 2026: así quedaron los candidatos por fecha

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025