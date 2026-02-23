Programa Contigo confirma pago de S/300: cómo saber si eres beneficiario del padrón II

Los beneficiados del padrón II podrán acceder al pago de S/300 en el mes de abril. | Foto: composición LR/Radio Nacional/Andina

Los beneficiados del padrón II podrán acceder al pago de S/300 en el mes de abril. | Foto: composición LR/Radio Nacional/Andina

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional Contigo, oficializó el abono del subsidio de S/300 correspondiente a los beneficiarios del padrón II. Esta iniciativa busca aliviar la carga financiera de las personas en situación de vulnerabilidad y les brinda un respaldo económico frente a sus necesidades básicas.

Cabe recordar que la entidad inició el pago a los contribuyentes a nivel nacional desde el 7 de febrero para las personas que formaban parte del primer padrón.

Cronograma anual de pagos para los usuarios del Programa Contigo. Foto: gob.pe

¿Cómo saber si perteneces al padrón II del programa Contigo?

De acuerdo con el cronograma anual de pagos para los usuarios del Programa Nacional Contigo, las personas con discapacidad severa en condición de pobreza extrema, de acuerdo con la clasificación del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), podrán acceder a este beneficio de protección e inclusión social que otorga el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Asimismo, el convenio entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Banco de la Nación permite que los usuarios o las personas afiliadas cobren la pensión de manera segura en agencias, cajeros automáticos del banco y agentes MultiRed autorizados.

¿Cuándo se llevará a cabo el pago correspondiente a los beneficiarios?

Los usuarios que integran el padrón II recibirán el abono correspondiente al período marzo-abril el 25 de abril, según el cronograma oficial. Quienes deseen conocer si figuran como beneficiarios del Programa Nacional Contigo podrán consultar su estado para acceder al subsidio de S/300. En esta nueva entrega, el programa incorporó a 777 usuarios que cobrarán por primera vez la pensión no contributiva.

La pensión se entrega de manera bimestral con el objetivo de mejorar la calidad de vida de millones de peruanos que viven en condiciones desfavorables.