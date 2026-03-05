Real Madrid sale a recuperar terreno en LaLiga ante Celta de Vigo y busca acortar distancias con el FC Barcelona

¡Un viernes a todo fútbol! Las importantes ligas de Europa inician hoy viernes una nueva jornada con interesantes compromisos. El primero de ellos es el que sostendrá el Bayern Múnich, que recibe en el Allianz Arena, al Borussia Mönchengladbach por la Bundesliga (2:30 p.m.).

Los “Bávaros” son cómodos líder del torneo alemán y con la mente puesta también en la Champions League, adelantó su compromiso ante un conjunto que no la pasa bien. Marcha en la casilla 12 con apenas 25 puntos y muy lejos de puestos de torneo internacional.

El duelo más destacado sin dudas es el que sostendrá el Real Madrid por LaLiga contra el Celta de Vigo en el estadio Abanca Balaídos (3:00 p.m.).

Los de la capital española vienen de dos derrotas consecutivas por LaLiga: ante Osasuna (2-1) y Getafe (0-1) y el técnico Álvaro Arbeloa viene siendo muy cuestionado. Aparte, han perdido el primer lugar del campeonato a manos del FC Barcelona (64 puntos). Son escoltas con 60 unidades.

Hoy Arbeloa no podrá contar con Kylian Mbappé, quien sigue lesionado y también se perderá el duelo a mitad de semana contra el Manchester City por los octavos de final ida de la Champions League: “Hablo con él todos los días. Cada día va mejor... es un proceso en el que vamos a ir viendo sus sensaciones día a día”, remarcó.

Por si fuera poco, Franco Mastantuono, Dean Huijsen y Álvaro Carreras no estarán por sanción; Eder Militao, David Alaba y Raúl Asencio están lesionados. Jude Bellingham está también descartado. Y Rodrygo se perderá el resto de la temporada tras una rotura del ligamento cruzado anterior.

Otro duelo importante en Europa es el que sostendrá el PSG vs. Mónaco por la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes (2:45 p.m.).