HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨 ELECCIÓN del COLEGIO DE ABOGADOS un REFLEJO de la POLÍTICA PERUANA | #las10deldía

Deportes

Real Madrid sale a recuperar terreno en LaLiga ante Celta de Vigo y busca acortar distancias con el FC Barcelona

Y en Francia, PSG recibe al Monaco (3:00 p.m.); y Bayern Múnich buscará ampliar su ventaja en la Bundesliga ante el Borussia Mönchengladbach (2:30 p.m.).

Vinícius comandará el ataque contra el Celta de Vigo.
Vinícius comandará el ataque contra el Celta de Vigo. | Difusión

¡Un viernes a todo fútbol! Las importantes ligas de Europa inician hoy viernes una nueva jornada con interesantes compromisos. El primero de ellos es el que sostendrá el Bayern Múnich, que recibe en el Allianz Arena, al Borussia Mönchengladbach por la Bundesliga (2:30 p.m.).

Los “Bávaros” son cómodos líder del torneo alemán y con la mente puesta también en la Champions League, adelantó su compromiso ante un conjunto que no la pasa bien. Marcha en la casilla 12 con apenas 25 puntos y muy lejos de puestos de torneo internacional.

El duelo más destacado sin dudas es el que sostendrá el Real Madrid por LaLiga contra el Celta de Vigo en el estadio Abanca Balaídos (3:00 p.m.).

Los de la capital española vienen de dos derrotas consecutivas por LaLiga: ante Osasuna (2-1) y Getafe (0-1) y el técnico Álvaro Arbeloa viene siendo muy cuestionado. Aparte, han perdido el primer lugar del campeonato a manos del FC Barcelona (64 puntos). Son escoltas con 60 unidades.

Hoy Arbeloa no podrá contar con Kylian Mbappé, quien sigue lesionado y también se perderá el duelo a mitad de semana contra el Manchester City por los octavos de final ida de la Champions League: “Hablo con él todos los días. Cada día va mejor... es un proceso en el que vamos a ir viendo sus sensaciones día a día”, remarcó.

Por si fuera poco, Franco Mastantuono, Dean Huijsen y Álvaro Carreras no estarán por sanción; Eder Militao, David Alaba y Raúl Asencio están lesionados. Jude Bellingham está también descartado. Y Rodrygo se perderá el resto de la temporada tras una rotura del ligamento cruzado anterior.

Otro duelo importante en Europa es el que sostendrá el PSG vs. Mónaco por la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes (2:45 p.m.).

Notas relacionadas
Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 27 de LaLiga de España

Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 27 de LaLiga de España

LEER MÁS
Kylian Mbappé 'sacrificaría' su temporada con el Real Madrid para llegar al Mundial tras sufrir grave lesión

Kylian Mbappé 'sacrificaría' su temporada con el Real Madrid para llegar al Mundial tras sufrir grave lesión

LEER MÁS
Canal confirmado de Athletic Bilbao - Barcelona por la fecha 27 de LaLiga de España 2026

Canal confirmado de Athletic Bilbao - Barcelona por la fecha 27 de LaLiga de España 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

LEER MÁS
Antonio Rizola, DT de Perú, criticó el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Las extranjeras del equipo no mejoran el campeonato"

Antonio Rizola, DT de Perú, criticó el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Las extranjeras del equipo no mejoran el campeonato"

LEER MÁS
Christian Cueva ya conoce la fecha para su regreso a Matute: Liga 1 confirmó programación de Alianza Lima vs Juan Pablo II

Christian Cueva ya conoce la fecha para su regreso a Matute: Liga 1 confirmó programación de Alianza Lima vs Juan Pablo II

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Agenda de conciertos en Lima: Miguel Bosé, Natalia Jiménez y Los Shapis se presentan esta semana

Científicos descubren una nueva especie de ratón semiacuático en las montañas de los andes del Perú

Michelle Soifer admite que le cuesta hablar de coyuntura política y social en ‘Arriba mi gente’: “Termino con el corazón partido”

Deportes

Julio César Uribe sobre video de Maxloren Castro que lo dejó fuera del Sporting Cristal vs Carabobo: "Cuando uno es joven se puede equivocar"

Yoshimar Yotún viene recuperando su mejor nivel y sería una de las novedades en la selección peruana

Hernán Barcos se pronuncia luego del abrazo con Álex Valera tras el triunfo de Universitario: "Son cosas que quedan ahí"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ley favorecería a Alfonso López Chau por no declarar acciones de empresa

Elecciones Generales Perú 2026: qué pasa si no voto y no pago la multa

Comisión de Ética aprueba iniciar investigación contra congresistas Milagros Jauregui y Kira Alcarráz

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025