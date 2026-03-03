Natalia Jiménez se presentará el 5 de marzo en el Parque de la Exposición, y Melendi ofrecerá un concierto el 6 de marzo en Costa 21.

Inició marzo con una serie de conciertos que se ofrecerán en diversas partes de Lima. Artistas nacionales e internacionales llegarán a la capital para hacer disfrutar de la buena música y de importantes recuerdos que han marcado sus vidas. Desde este miércoles 4 hasta este domingo 8 de marzo, grandes y chicos podrán ver a sus artistas favoritos en locales grandes como Costa 21, Arena 1 y Parque de la Exposición.

Conciertos este miércoles 4 de marzo



El divo de la canción en español, Miguel Bosé, regresa a Lima después de 14 años con un concierto inolvidable como parte de su gira mundial ‘Importante Tour 2025-2026’. El esperado reencuentro con el público peruano será el miércoles 4 de marzo del 2026 en el Arena 1 de la Costa Verde. Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster con precios que varían desde S/117.5 (con descuento BBVA).



Este espectáculo marca el regreso a los escenarios de uno de los artistas más influyentes de la música en español, luego de ocho años de silencio artístico y más de tres décadas de éxitos que han marcado generaciones. En Lima, Bosé interpretará los clásicos que lo han consagrado en América Latina y Europa como ‘Amante Bandido’, ‘Nena’, ‘Te Amaré’, ‘Nada Particular’, ‘Morena Mía’, ‘Si Tú No Vuelves’, ‘Don Diablo’, entre muchos otros himnos.

Conciertos este jueves 5 de marzo



Otra artista que llega a Lima después de muchos años es Natalia Jiménez, quien se reencontrará con el público limeño este 5 de marzo en el anfiteatro del Parque de la Exposición. La cantante española, exvocalista de La Quinta Estación, llegará al país como parte de su gira 'La Jiménez', un espectáculo que combina una banda en vivo con un repertorio que recorre distintas etapas de la carrera de la europea. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster.



El show de Jiménez incluye interpretaciones de clásicos de la música en español, así como los temas más representativos de su etapa como solista y de su paso por La Quinta Estación. El tour rinde homenaje a grandes referentes de la música latina como José José, Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal y José Alfredo Jiménez, junto a canciones propias como ‘Creo en mí’, ‘Quédate con ella’, ‘El sol no regresa’, ‘Algo más’ y ‘Me muero’.



Conciertos este viernes 6 de marzo



Tras haberse recorrido todo España y parte de Latinoamérica con su exitosa gira ‘20 años sin noticias’, Melendi ofrecerá un concierto en Lima este viernes 6 de marzo en Costa 21. El artista traerá al país un repertorio donde hará un recorrido por todas esas míticas canciones que le han llevado al asturiano a encumbrarse a lo mas alto del panorama nacional e internacional. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/115 (con descuento del 20% para clientes BBVA).

Melendi, quien fue nombrado el décimo artista español más escuchado en Spotify y sus videos en YouTube alcanzan la friolera de 2 millones de visualizaciones al día, se ha convertido en un movimiento transgeneracional donde es capaz de congregar en un solo concierto 3 generaciones de fans que corean al unísono cada himno que el artista guarda en su catálogo.



Conciertos este sábado 7 de marzo



Caribeños de Guadalupe regresa este sábado 7 de marzo, a partir de las 8:00 p.m., a El Huaralino Internacional (Ovalo El Naranjal - Panamericana Norte 39, Los Olivos) para celebrar el Día de la Mujer junto a grandes artistas invitados para vivir una noche inolvidable con sus éxitos de ayer, hoy y siempre.

A esta importante celebración, que coincide con el quinto aniversario de Cevichería D'Norte, se sumarán artistas de la talla de Leslie Shaw, Armonía 10 y Amor Rebelde, grupo que confirmó la salida de Alejandra Guerrero. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/60.



Conciertos este domingo 8 de marzo



La Bella Luz y Las Estrellas de la Cumbia, dos de las agrupaciones más importantes del género tropical, se juntarán en Lima para celebrar el Día de la Mujer en El Remanso (Av. Trapiche Km 4.5, Comas) este domingo 8 de marzo, a partir de la 1:00 p.m. Las dos orquestas prometen hacer bailar con lo mejor de su repertorio. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/30.





