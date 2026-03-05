HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Adrián Villar a prisión preventiva por 9 meses por la muerte de Lizeth Marzano | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Economía

Midis adelanta pago a beneficiarios de Pensión 65 para este 9 de marzo por emergencia climatológica en Perú

La institución informó que más de 824.000 afiliados accederán a la subvención de S/350 correspondiente al segundo periodo del 2026.

Este 9 de marzo, adultos mayores afiliados a Pensión 65 podrán cobrar la subvención económica.
Este 9 de marzo, adultos mayores afiliados a Pensión 65 podrán cobrar la subvención económica. | Foto: Andina

La población peruana atraviesa una serie de eventos que afectan su economía. En ese contexto, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del programa Pensión 65, anunció que adelantará para el 9 de marzo el pago de la subvención dirigida a los adultos mayores inscritos en este apoyo estatal.

Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión responde a la crisis por lluvias intensas registradas en distintas regiones del país. Con esta medida, el Gobierno busca que miles de usuarios dispongan de recursos para afrontar los eventos de la temporada.

TE RECOMENDAMOS

EL FENÓMENO DE LOS JÓVENES ‘NINI’ EN EL PERÚ | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: El Perú de los centenarios: más de 1.900 adultos mayores superan los 100 años y uno va por el Récord Guinness por su avanzada edad

lr.pe

Midis modifica la agenda de pagos para adultos mayores

Un total de 824.351 personas incluidas en el programa recibirán de manera anticipada la asignación bimestral de S/350, correspondiente al padrón marzo-abril, según indicó la ministra del sector, Lily Vásquez Dávila.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El cambio en el calendario de pagos fue oficializado mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva n.° D000031-2026-MIDIS/P65-DE, publicada en el diario oficial El Peruano. El documento establece el nuevo calendario de cobros para este año.

PUEDES VER: Pensión 65 amplía su lista de beneficiarios: confirman pago para 6.000 nuevos adultos mayores desde este lunes

lr.pe

Cómo cobrar Pensión 65 y próximas fechas en 2026

Funcionarios de la entidad detallaron que más de 740.000 adultos mayores reciben el dinero mediante tarjetas de débito del Banco de la Nación. Gracias a este sistema, podrán retirar el subsidio en cajeros Multired o en agentes corresponsales ubicados en tiendas y negocios locales, lo que permite evitar largas filas en las agencias bancarias.

Cabe recordar que el primer pago del año se realizó el 2 de febrero, correspondiente al padrón enero-febrero. Tras la modificación anunciada por la institución, el siguiente desembolso será desde el 9 de marzo.

Las próximas fechas de abono quedaron establecidas de la siguiente manera:

1 de junio mayo-junio
3 de agosto julio-agosto
5 de octubre setiembre-octubre
30 de noviembre noviembre-diciembre
Notas relacionadas
Peruana de 111 años en Huancayo revela cómo su alimentación la ayudó a vivir más de un siglo: "Me alimento sano"

Peruana de 111 años en Huancayo revela cómo su alimentación la ayudó a vivir más de un siglo: "Me alimento sano"

LEER MÁS
Pensión 65 inicia pago de S/350 hoy, 2 de febrero: revisa AQUÍ si estás en la lista de beneficiaros

Pensión 65 inicia pago de S/350 hoy, 2 de febrero: revisa AQUÍ si estás en la lista de beneficiaros

LEER MÁS
El Perú de los centenarios: más de 1.900 adultos mayores superan los 100 años y uno va por el Récord Guinness por su avanzada edad

El Perú de los centenarios: más de 1.900 adultos mayores superan los 100 años y uno va por el Récord Guinness por su avanzada edad

LEER MÁS
¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

LEER MÁS
ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

LEER MÁS
Pluspetrol paraliza producción de GLP, usado en balones de gas y vehículos, por daños en ducto de Camisea

Pluspetrol paraliza producción de GLP, usado en balones de gas y vehículos, por daños en ducto de Camisea

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Contraloría interviene sedes de la Reniec ante caída del sistema y largas colas de usuarios

Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 27 de LaLiga de España

La generación iraní que se rebela contra el régimen islámico: “Las vidas que perdemos deben valer la pena”

Economía

No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

Gobierno planta a los mayores fondos de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupados por el decreto de Petroperú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Lupe Zevallos: así fue la captura de la hermana del narco “Lunarejo” condenada por lavado de activos

Elecciones Perú 2026: ¿puedo votar el 12 de abril con mi DNI vencido?

Alfonso López Chau: antecedentes del JEE para resolver caso de omisión de empresas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025