Este 9 de marzo, adultos mayores afiliados a Pensión 65 podrán cobrar la subvención económica. | Foto: Andina

La población peruana atraviesa una serie de eventos que afectan su economía. En ese contexto, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del programa Pensión 65, anunció que adelantará para el 9 de marzo el pago de la subvención dirigida a los adultos mayores inscritos en este apoyo estatal.

La decisión responde a la crisis por lluvias intensas registradas en distintas regiones del país. Con esta medida, el Gobierno busca que miles de usuarios dispongan de recursos para afrontar los eventos de la temporada.

Midis modifica la agenda de pagos para adultos mayores

Un total de 824.351 personas incluidas en el programa recibirán de manera anticipada la asignación bimestral de S/350, correspondiente al padrón marzo-abril, según indicó la ministra del sector, Lily Vásquez Dávila.

El cambio en el calendario de pagos fue oficializado mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva n.° D000031-2026-MIDIS/P65-DE, publicada en el diario oficial El Peruano. El documento establece el nuevo calendario de cobros para este año.

Cómo cobrar Pensión 65 y próximas fechas en 2026

Funcionarios de la entidad detallaron que más de 740.000 adultos mayores reciben el dinero mediante tarjetas de débito del Banco de la Nación. Gracias a este sistema, podrán retirar el subsidio en cajeros Multired o en agentes corresponsales ubicados en tiendas y negocios locales, lo que permite evitar largas filas en las agencias bancarias.

Cabe recordar que el primer pago del año se realizó el 2 de febrero, correspondiente al padrón enero-febrero. Tras la modificación anunciada por la institución, el siguiente desembolso será desde el 9 de marzo.

