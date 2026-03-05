HOYSuscripcion LR Focus

Científicos descubren una nueva especie de ratón semiacuático en las montañas de los andes del Perú

El Incanomys parviauris presenta características únicas, como orejas pequeñas y un pelaje grisáceo con tonalidades plateadas. Fue visto en dos zonas del país.

El hallazgo, publicado en American Museum Novitates, resalta la biodiversidad del Perú, con un equipo internacional que realizó análisis genéticos y morfológicos del animal. | Foto: Andina

En la víspera del Día Mundial de la Vida Silvestre, investigadores anunciaron el descubrimiento de una nueva especie de roedor semiacuático que habita en los bosques montanos de la vertiente oriental de los Andes del Perú. El animal, denominado Incanomys parviauris, amplía el conocimiento sobre la biodiversidad del país y resalta la riqueza biológica de los ecosistemas de montaña.

El hallazgo fue publicado en la revista científica American Museum Novitates y se basa en análisis genéticos y morfológicos realizados por un equipo internacional de investigadores. Los autores del estudio son Pamela Sánchez-Vendizú (Universidad Austral de Chile y Universidade Federal do Pará, Brasil), Edson F. Abreu (Angelo State University, Estados Unidos), Víctor Pacheco (Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú) y Silvia E. Pavan (California State Polytechnic University, Estados Unidos).

PUEDES VER: Científicos suizos podrían cambiar el futuro de la electrónica cuántica con circuitos controlados por luz

Un roedor adaptado a ecosistemas de montaña

Presenta características físicas particulares que lo diferencian de otros de su grupo. Entre ellas destacan sus orejas pequeñas ocultas por el pelo, cuatro almohadillas en las manos y rasgos distintivos en los incisivos y el cráneo. Además, posee un pelaje dorsal grisáceo y una tonalidad ventral plateada.

El ejemplar de referencia —conocido como holotipo— fue registrado en el refugio Las Lechuzas, dentro del Santuario Nacional Cordillera de Colán, en la región Amazonas. Otro espécimen, considerado paratipo, fue identificado en el sector Las Papayas del Parque Nacional del Río Abiseo, en San Martín.

Estos registros sugieren que la criatura podría estar adaptada a ecosistemas de alta montaña en la región andina oriental, donde conviven ríos, bosques nubosos y hábitats poco explorados por la ciencia.

PUEDES VER: Gran descubrimiento en Roma: arqueólogos hallan enorme necrópolis con pinturas, mosaicos y esqueletos antiguos

Análisis genéticos revelan su parentesco evolutivo

Los estudios moleculares confirmaron que la especie descubierta es hermana de Incanomys mayopuma, un roedor descrito recientemente en Perú y presente en el Santuario Histórico de Machu Picchu, en Cusco. Las pruebas de ADN mostraron diferencias genéticas claras entre ambas, lo que permitió validar el nuevo taxón.

De acuerdo con el estudio, forma parte de un grupo adaptado a ambientes asociados al agua, conocidos por su capacidad para desplazarse en cursos fluviales y zonas húmedas.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) destacó que este descubrimiento evidencia la importancia de continuar con investigaciones sistemáticas en los ecosistemas de montaña, donde aún podrían existir numerosos organismos desconocidos para la ciencia.

Asimismo, subrayó el papel de las áreas naturales protegidas como espacios clave para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de estudios científicos en el país.

