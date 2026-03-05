HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Tomás Gálvez salvado por sus "hermanitos" del Congreso | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Adrián Villar abandonó la sede de la Divpiat tras recibir 9 meses de prisión preventiva por el caso Lizeth Marzano

Tras la decisión del 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, Adrián Villar fue trasladado a la sede del Poder Judicial en la avenida Iquitos a la espera de ser derivado a un penal de la capital.

Adrian Villar atropelló y causó la muerte de la deportista Lizeth marzano
Adrian Villar atropelló y causó la muerte de la deportista Lizeth marzano | Francisco Erazo | La República

Adrián Villar, investigado por el atropello y muerte de la deportista y campeona nacional Lizeth Marzano el 17 de febrero en San Isidro, fue trasladado a la dependencia del Poder Judicial ubicada en la avenida Iquitos, a la espera de que la junta clasificatoria del INPE lo derive a un penal de la capital, donde cumplirá los 9 meses de prisión preventiva que determinó el juez Adolfo Farfán Calderón, del 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.

Villar salió de la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la PNP en La Victoria al rededor de las 9:40 a.m. resguardado por un fuerte control policial. El acusado enfrenta investigaciones por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

TE RECOMENDAMOS

¿CÁRCEL O CAMPAÑA? EL REGRESO DE DANIEL URRESTI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

lr.pe

Dictan 9 meses de prisión preventiva para Adrián Villar

El pasado 4 de marzo, el Poder Judicial desestimó el pedido de la defensa de Villar Chirinos para seguir el proceso en libertad. El juez fundamentó su decisión en la existencia de peligro de fuga, la posibilidad de que enfrente una condena superior a cinco años de prisión y la falta de arraigo laboral y familiar, lo que podría dificultar que permanezca en el país durante el curso de la investigación. Además, señaló que la familia del investigado habría intentado obstaculizar la labor de la justicia tras conocerse el caso.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Notas relacionadas
Adrián Villar a prisión preventiva por 9 meses: las razones del Poder Judicial para enviarlo a la cárcel

Adrián Villar a prisión preventiva por 9 meses: las razones del Poder Judicial para enviarlo a la cárcel

LEER MÁS
Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

LEER MÁS
Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

LEER MÁS
Melisa Gonzáles Gagliuffi, la economista peruana que atropelló a tres jóvenes y causó la muerte de dos: ¿qué pasó con ella?

Melisa Gonzáles Gagliuffi, la economista peruana que atropelló a tres jóvenes y causó la muerte de dos: ¿qué pasó con ella?

LEER MÁS
Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maricarmen Alva sobre su derrota en votación para la Presidencia: "Balcázar era más fácil de manejar"

Adrián Villar abandonó la sede de la Divpiat tras recibir 9 meses de prisión preventiva por el caso Lizeth Marzano

Última encuesta presidencial 2026: Rafael López Aliaga en 14.6% y cómo van los otros candidatos

Sociedad

Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

Hermano de Lizeth Marzano sobre apelación de Adrián Villar por prisión preventiva: "La defensa planteó argumentos inverosímiles"

Cierre total de la Carretera Central: fuertes lluvias provocaron deslizamientos en las vías

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Maricarmen Alva sobre su derrota en votación para la Presidencia: "Balcázar era más fácil de manejar"

Última encuesta presidencial 2026: Rafael López Aliaga en 14.6% y cómo van los otros candidatos

Multa por no votar en 2026: cuánto debo pagar por las Elecciones Generales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025