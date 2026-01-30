HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Pensión 65 inicia pago de S/350 este 2 de febrero: revisa AQUÍ si estás en la lista de beneficiaros

Los beneficiarios podrán conocer la fecha y el lugar de cobro de la subvención bimestral de S/350 correspondiente a febrero, lo que facilita el acceso a información vital.

Los beneficiarios tendrán que utilizar el aplicativo Yachaq para saber si les corresponde recibir la subvención económica de S/ 360
Los beneficiarios tendrán que utilizar el aplicativo Yachaq para saber si les corresponde recibir la subvención económica de S/ 360 | Foto: Municipalidad Provincial de Otuzco/composición LR

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) actualizó el aplicativo Yachaq y otros canales de atención para que los adultos mayores puedan verificar si forman parte del programa social. Mediante esta plataforma, las personas usuarias de Pensión 65 podrán conocer la fecha y el lugar de cobro de la subvención económica de S/350 que será entregado a partir de este lunes 2 de febrero.

Mediante la app Yachaq se podrá realizar las consultas relacionadas a Pensión 65. Foto: gob.pe

¿Cómo saber si perteneces a la lista de beneficiarios?

De acuerdo con la información del Midis, las personas usuarias deberán seguir una serie de pasos para navegar en el aplicativo Yachaq y verificar si son beneficiarias de la subvención bimestral de S/350. Además, podrán acceder a información sobre otros servicios de protección integral, como el fomento de emprendimientos y el acompañamiento en salud.

Después de instalar el aplicativo del Play Store, se deben seguir los siguientes pasos:

  • 1. Dirigirse a la opción “Infórmate aquí”
  • 2. Coloque el número de DNI del adulto mayor
  • 3. Replique el código de cuatro dígitos de colores que aparecerá en un recuadro
  • 4. Cuando esté listo, presione la opción “Buscar”

A través del aplicativo Yachaq, las personas usuarias también podrán conocer los requisitos para solicitar su afiliación al programa social del Midis y resolver cualquier duda relacionada con el proceso.

¿En qué otro dispositivo tecnológico puedo navegar el aplicativo Yachaq?

Yachaq no solo puede usarse desde teléfonos móviles, sino también en una computadora, ingresando al enlace oficial https://movil.pension65.gob.pe/yachaq/#/. Esta herramienta digital busca facilitar el acceso a la información para las personas usuarias del programa Pensión 65 y está disponible mediante iniciativas como Te acompaño.

¿Cada cuánto tiempo se realiza el pago de la subvención económica para los beneficiarios?

Por otro lado, Pensión 65 recordó que la subvención económica de S/350 se entrega de manera bimestral a sus personas usuarias. El primer pago correspondiente al 2026 comenzará el lunes 2 de febrero, lo que permitirá que miles de adultos mayores accedan oportunamente a este apoyo económico destinado a mejorar su calidad de vida.

