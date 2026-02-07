Cobro ya disponible: adelantan pensión de S/300 del Programa Contigo para este sábado 7 de febrero

Revisa los requisitos para acceder al programa Contigo del Midis. | Foto: composición LR/ Midis

Usuarios del programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) podrán cobrar su pensión no contributiva de 300 soles desde este 7 de febrero. La lista de beneficiarios corresponde al padrón I-2026 que incorporó a 777 nuevos beneficiarios. Cabe resaltar que este subsidio económico está dirigido a personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema.

El retiro podrá realizarse en las agencias del Banco de la Nación, cajeros automáticos y agentes autorizados. Con ello, el Estado muestra su compromiso de fortalecer la protección social de la población más vulnerable.

Adelantan pensión de S/300 del programa Contigo: inició este sábado 7

De acuerdo al Midis, el adelanto de la pensión del programa Contigo se dio como medida preventiva frente a la emergencia por lluvias que afecta a diversas regiones, según el Decreto Supremo 003-2026-PCM.

De esta forma, los usuarios podrán disponer de dicho monto para cubrir gastos esenciales, atención básica y otras necesidades prioritarias.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa Contigo del Midis?

Si deseas acceder al programa Contigo del Midis, debes verificar el cumplimiento de los siguientes criterios:

Contar con certificado de discapacidad severa

Estar en situación de pobreza o pobreza extrema, según clasificación del Sistema de Focalización de Hogares ( Sisfoh )

) No percibir ingresos o pensiones del ámbito público o privado.

De otro lado, poder verificar si eres usuario del programa en este enlace https://sicontigo.contigo.gob.pe/#! con tu número de DNI y fecha de nacimiento. Si tienes consultas o dudas, comunícate al teléfono (01) 644 9006 opción 1 o al correo electrónico consultas@contigo.gob.pe, indicando tu nombre completo, DNI y número telefónico.