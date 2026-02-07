HOYSuscripcion LR Focus

Cobro ya disponible: adelantan pensión de S/300 del Programa Contigo para este sábado 7 de febrero

Usuarios del programa Contigo del Midis podrán retirar su pensión no contributiva. La lista incluye 777 nuevos beneficiarios.

Revisa los requisitos para acceder al programa Contigo del Midis.
Revisa los requisitos para acceder al programa Contigo del Midis. | Foto: composición LR/ Midis

Usuarios del programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) podrán cobrar su pensión no contributiva de 300 soles desde este 7 de febrero. La lista de beneficiarios corresponde al padrón I-2026 que incorporó a 777 nuevos beneficiarios. Cabe resaltar que este subsidio económico está dirigido a personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema.

El retiro podrá realizarse en las agencias del Banco de la Nación, cajeros automáticos y agentes autorizados. Con ello, el Estado muestra su compromiso de fortalecer la protección social de la población más vulnerable.

Adelantan pensión de S/300 del programa Contigo: inició este sábado 7

De acuerdo al Midis, el adelanto de la pensión del programa Contigo se dio como medida preventiva frente a la emergencia por lluvias que afecta a diversas regiones, según el Decreto Supremo 003-2026-PCM.

Bono de S/300 del programa Contigo. Foto: composición LR

Bono de S/300 del programa Contigo. Foto: composición LR

De esta forma, los usuarios podrán disponer de dicho monto para cubrir gastos esenciales, atención básica y otras necesidades prioritarias.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa Contigo del Midis?

Si deseas acceder al programa Contigo del Midis, debes verificar el cumplimiento de los siguientes criterios:

  • Contar con certificado de discapacidad severa
  • Estar en situación de pobreza o pobreza extrema, según clasificación del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh)
  • No percibir ingresos o pensiones del ámbito público o privado.

De otro lado, poder verificar si eres usuario del programa en este enlace https://sicontigo.contigo.gob.pe/#! con tu número de DNI y fecha de nacimiento. Si tienes consultas o dudas, comunícate al teléfono (01) 644 9006 opción 1 o al correo electrónico consultas@contigo.gob.pe, indicando tu nombre completo, DNI y número telefónico.

