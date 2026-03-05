HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨 ELECCIÓN del COLEGIO DE ABOGADOS un REFLEJO de la POLÍTICA PERUANA | #las10deldía

Sociedad

¿Qué día de marzo es el regreso a clases 2026 en Perú? Conoce las fechas oficiales de Minedu sobre el año escolar

Conoce el el cronograma de Minedu para el año escolar 2026 para los colegios, detallando el inicio de clases, periodos lectivos, vacaciones y semanas de gestión docente.

¿Cuando regresarán a clases los escolares en Peru, según Minedu?
¿Cuando regresarán a clases los escolares en Peru, según Minedu? | Carlos Felix

El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que el inicio del año escolar 2026 en Perú será el lunes 16 de marzo, marcando el regreso a clases en las instituciones públicas de todo el país. Según la planificación oficial, el calendario contempla 42 semanas de actividad educativa, organizadas en bloques de enseñanza, periodos de descanso y semanas dedicadas a la gestión. El objetivo principal es garantizar la continuidad del servicio académico y facilitar una adecuada organización.

Para los colegios privados, el calendario es flexible y se permite que los directores definan el inicio de clases según las necesidades de cada recinto. En este contexto, algunos de ellos han optado por comenzar sus labores entre el 2 y el 9 de marzo, aunque otros podrían coincidir con el inicio de los centros estatales.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Licencias docentes 2026: Minedu fija requisitos y plazos para vacaciones y permisos en colegios públicos

lr.pe

Inicio del año escolar 2026

El ministerio precisó que el año lectivo culminará el 18 de diciembre, estructurándose en cuatro periodos de nueve semanas cada uno, con pausas programadas para los estudiantes y jornadas exclusivas para actividades docentes. Este esquema permite que alumnos y profesores conozcan con anticipación las fechas clave, evitando interrupciones en la educación y facilitando la planificación de proyectos escolares, eventos y evaluaciones.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El calendario oficial divide el año escolar en cuatro bloques académicos:

  • Primer periodo: del 16 de marzo al 15 de mayo
  • Segundo periodo: del 25 de mayo al 24 de julio
  • Tercer periodo: del 10 de agosto al 9 de octubre
  • Cuarto periodo: del 19 de octubre al 18 de diciembre

Cada periodo incluye semanas destinadas a gestión institucional o descanso para los estudiantes, asegurando un equilibrio entre clases y actividades administrativas.

PUEDES VER: ¿Las clases iniciarán la próxima semana en colegios públicos y privados? Esto dice el Minedu sobre el Año Escolar 2026

lr.pe

Vacaciones escolares 2026 y semanas de gestión para docentes

El Minedu confirmó que habrá tres periodos de receso en los colegios públicos:

  • Primera pausa: 18 al 22 de mayo (1 semana)
  • Segunda pausa: 27 de julio al 7 de agosto (2 semanas)
  • Tercera pausa: 12 al 16 de octubre (1 semana)

Asimismo, el calendario incluye cinco bloques de gestión, donde los directivos y docentes se enfocan en actividades internas, coordinación pedagógica y evaluación de avances, sin atención a estudiantes:

  • Primer bloque: 2 al 13 de marzo
  • Segundo bloque: 18 al 22 de mayo
  • Tercer bloque: 27 de julio al 7 de agosto
  • Cuarto bloque: 12 al 16 de octubre
  • Quinto bloque: 21 al 31 de diciembre

Estas semanas permiten que las instituciones mantengan una correcta planificación académica y administrativa, fortaleciendo la gestión educativa a nivel nacional.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Licencias docentes 2026: Minedu fija requisitos y plazos para vacaciones y permisos en colegios públicos

Licencias docentes 2026: Minedu fija requisitos y plazos para vacaciones y permisos en colegios públicos

LEER MÁS
¿Las clases iniciarán la próxima semana en colegios públicos y privados? Esto dice el Minedu sobre el Año Escolar 2026

¿Las clases iniciarán la próxima semana en colegios públicos y privados? Esto dice el Minedu sobre el Año Escolar 2026

LEER MÁS
Resultados finales COAR 2026: revisa lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión

Resultados finales COAR 2026: revisa lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adrián Villar es trasladado a Ancón II para definir dónde cumplirá los 9 meses de prisión preventiva

Adrián Villar es trasladado a Ancón II para definir dónde cumplirá los 9 meses de prisión preventiva

LEER MÁS
Sífilis en aumento en Perú: jóvenes concentran más casos mientras déficit en educación sexual agrava la crisis

Sífilis en aumento en Perú: jóvenes concentran más casos mientras déficit en educación sexual agrava la crisis

LEER MÁS
Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Yoshimar Yotún viene recuperando su mejor nivel y sería una de las novedades en la selección peruana

Ley favorecería a Alfonso López Chau por no declarar acciones de empresa

Andrea Llosa cuestiona a Marisel Linares por ocultar que su hijastro atropelló a Lizeth Marzano: “Creo que ahí se equivocó”

Sociedad

¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

Abogados penalistas analizan actitud del juez Adolfo Farfán tras llamar "hijo" a Adrián Villar en la audiencia de prisión preventiva

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ley favorecería a Alfonso López Chau por no declarar acciones de empresa

Elecciones Generales Perú 2026: qué pasa si no voto y no pago la multa

Comisión de Ética aprueba iniciar investigación contra congresistas Milagros Jauregui y Kira Alcarráz

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025