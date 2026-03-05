¿Cuando regresarán a clases los escolares en Peru, según Minedu? | Carlos Felix

El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que el inicio del año escolar 2026 en Perú será el lunes 16 de marzo, marcando el regreso a clases en las instituciones públicas de todo el país. Según la planificación oficial, el calendario contempla 42 semanas de actividad educativa, organizadas en bloques de enseñanza, periodos de descanso y semanas dedicadas a la gestión. El objetivo principal es garantizar la continuidad del servicio académico y facilitar una adecuada organización.

Para los colegios privados, el calendario es flexible y se permite que los directores definan el inicio de clases según las necesidades de cada recinto. En este contexto, algunos de ellos han optado por comenzar sus labores entre el 2 y el 9 de marzo, aunque otros podrían coincidir con el inicio de los centros estatales.

Inicio del año escolar 2026

El ministerio precisó que el año lectivo culminará el 18 de diciembre, estructurándose en cuatro periodos de nueve semanas cada uno, con pausas programadas para los estudiantes y jornadas exclusivas para actividades docentes. Este esquema permite que alumnos y profesores conozcan con anticipación las fechas clave, evitando interrupciones en la educación y facilitando la planificación de proyectos escolares, eventos y evaluaciones.

El calendario oficial divide el año escolar en cuatro bloques académicos:

Primer periodo: del 16 de marzo al 15 de mayo

del 16 de marzo al 15 de mayo Segundo periodo: del 25 de mayo al 24 de julio

del 25 de mayo al 24 de julio Tercer periodo: del 10 de agosto al 9 de octubre

del 10 de agosto al 9 de octubre Cuarto periodo: del 19 de octubre al 18 de diciembre

Cada periodo incluye semanas destinadas a gestión institucional o descanso para los estudiantes, asegurando un equilibrio entre clases y actividades administrativas.

Vacaciones escolares 2026 y semanas de gestión para docentes

El Minedu confirmó que habrá tres periodos de receso en los colegios públicos:

Primera pausa: 18 al 22 de mayo (1 semana)

18 al 22 de mayo (1 semana) Segunda pausa: 27 de julio al 7 de agosto (2 semanas)

27 de julio al 7 de agosto (2 semanas) Tercera pausa: 12 al 16 de octubre (1 semana)

Asimismo, el calendario incluye cinco bloques de gestión, donde los directivos y docentes se enfocan en actividades internas, coordinación pedagógica y evaluación de avances, sin atención a estudiantes:

Primer bloque: 2 al 13 de marzo

2 al 13 de marzo Segundo bloque: 18 al 22 de mayo

18 al 22 de mayo Tercer bloque: 27 de julio al 7 de agosto

27 de julio al 7 de agosto Cuarto bloque: 12 al 16 de octubre

12 al 16 de octubre Quinto bloque: 21 al 31 de diciembre

Estas semanas permiten que las instituciones mantengan una correcta planificación académica y administrativa, fortaleciendo la gestión educativa a nivel nacional.

