Un trabajador del transporte público, identificado como Manuel Martín Guzmán García, fue asesinado a tiros frente a su vivienda en el distrito de Ate. El ataque se registró en la zona L de Huaycán, a pocas cuadras de la avenida Andrés Avelino Cáceres, cuando el hombre de 43 años se encontraba en los exteriores de su domicilio y fue sorprendido por sujetos armados.

Testigos señalaron que dos delincuentes llegaron al lugar en una motocicleta lineal; el pasajero descendió y disparó de manera directa contra la víctima, efectuando al menos 18 impactos de bala. Tras el atentado, los agresores huyeron con rumbo desconocido, aprovechando la escasa vigilancia en la zona.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Transportistas anuncian marcha en Lima para hoy jueves 5 de marzo debido a falta de implementación de ley contra las extorsiones

Vecinos y familiares acudieron de inmediato para auxiliar a Manuel Martín Guzmán García, trasladándolo de urgencia al hospital de Huaycán. A pesar de los esfuerzos del personal médico, los profesionales solo pudieron certificar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas provocadas por los proyectiles.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El colectivero era padre de cuatro hijos, tres de ellos menores de edad, quienes ahora quedan en la orfandad. Sus compañeros y allegados expresaron consternación por la violencia del ataque cometido frente a su hogar. La Policía aseguró la escena del crimen para recolectar casquillos y otras evidencias que permitan identificar a los responsables.

PUEDES VER: Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ate – Santa Anita asumió las pesquisas, evaluando si el asesinato estaría relacionado con extorsión o ajuste de cuentas. Se revisarán cámaras de seguridad cercanas y se tomarán declaraciones de testigos para elaborar retratos hablados, mientras los peritos realizan pericias balísticas y los familiares son interrogados sobre posibles amenazas previas recibidas por la víctima.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.