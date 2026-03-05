HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Sociedad

Colectivero muere tras recibir 18 disparos de sicarios frente a su vivienda en Huaycán: deja 3 hijos en la orfandad

Familiares y vecinos intentaron socorrerlo, pero lamentablemente perdió la vida por la gravedad de las lesiones. Caso es investigado por la Policía.

Policía investiga el ataque.
Policía investiga el ataque. | Foto: composición LR/PNP

Un trabajador del transporte público, identificado como Manuel Martín Guzmán García, fue asesinado a tiros frente a su vivienda en el distrito de Ate. El ataque se registró en la zona L de Huaycán, a pocas cuadras de la avenida Andrés Avelino Cáceres, cuando el hombre de 43 años se encontraba en los exteriores de su domicilio y fue sorprendido por sujetos armados.

Testigos señalaron que dos delincuentes llegaron al lugar en una motocicleta lineal; el pasajero descendió y disparó de manera directa contra la víctima, efectuando al menos 18 impactos de bala. Tras el atentado, los agresores huyeron con rumbo desconocido, aprovechando la escasa vigilancia en la zona.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Transportistas anuncian marcha en Lima para hoy jueves 5 de marzo debido a falta de implementación de ley contra las extorsiones

lr.pe

Vecinos y familiares acudieron de inmediato para auxiliar a Manuel Martín Guzmán García, trasladándolo de urgencia al hospital de Huaycán. A pesar de los esfuerzos del personal médico, los profesionales solo pudieron certificar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas provocadas por los proyectiles.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El colectivero era padre de cuatro hijos, tres de ellos menores de edad, quienes ahora quedan en la orfandad. Sus compañeros y allegados expresaron consternación por la violencia del ataque cometido frente a su hogar. La Policía aseguró la escena del crimen para recolectar casquillos y otras evidencias que permitan identificar a los responsables.

PUEDES VER: Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

lr.pe

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ate – Santa Anita asumió las pesquisas, evaluando si el asesinato estaría relacionado con extorsión o ajuste de cuentas. Se revisarán cámaras de seguridad cercanas y se tomarán declaraciones de testigos para elaborar retratos hablados, mientras los peritos realizan pericias balísticas y los familiares son interrogados sobre posibles amenazas previas recibidas por la víctima.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Madre del payasito ‘Tuki Tuki’ denuncia que extorsionadores le advirtieron: "No vayas a la PNP de Huaycán, está con nosotros"

Madre del payasito ‘Tuki Tuki’ denuncia que extorsionadores le advirtieron: "No vayas a la PNP de Huaycán, está con nosotros"

LEER MÁS
Asesinan a animador de fiestas en su vivienda en Huaycán: víctima investigaba la muerte de su hermano

Asesinan a animador de fiestas en su vivienda en Huaycán: víctima investigaba la muerte de su hermano

LEER MÁS
Custer del Chosicano sufre aparatoso choque en la Carretera Central: cabina de conductor quedó destruida

Custer del Chosicano sufre aparatoso choque en la Carretera Central: cabina de conductor quedó destruida

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

LEER MÁS
Bebé de 7 meses y niña de 4 años fallecen tras ser envenenadas por su madre dentro de su vivienda en el Rímac

Bebé de 7 meses y niña de 4 años fallecen tras ser envenenadas por su madre dentro de su vivienda en el Rímac

LEER MÁS
Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Julio César Uribe sobre video de Maxloren Castro que lo dejó fuera del Sporting Cristal vs Carabobo: "Cuando uno es joven se puede equivocar"

Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, EN VIVO: Guardianes de la Revolución revelan impacto contra un petrolero estadounidense

Sociedad

Contraloría interviene sedes de la Reniec ante caída del sistema y largas colas de usuarios

Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

Alerta por sarampión en Perú: experto cuestiona preparación del sistema de salud ante riesgo de reintroducción

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: inhabilitación de Betssy Chávez, el regreso de José Jerí y la citación al ministro del Minem

Congreso aprueba citar al ministro de Energía y Minas por crisis en abastecimiento de gas

Elecciones Perú 2026 del 12 de abril: ¿puedo votar con mi DNI vencido?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025