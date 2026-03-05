Cierre total de la Carretera Central: fuertes lluvias provocaron deslizamientos en las vías
La clausura se produce tras un derrumbe en el kilómetro 53. Las autoridades instan a evitar el área afectada y recomiendan trayectos alternos solo si el clima lo permite.
La Policía de Carreteras de Lima Centro dispuso el cierre total de la Carretera Central la madrugada de este jueves 5 de marzo tras registrarse la caída de rocas y tierra a la altura del kilómetro 53, en el sector de Tornamesa, jurisdicción del distrito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí.
La medida fue adoptada debido a las persistentes lluvias que se presentan en la zona y que provocaron el derrumbe, generando un alto riesgo para conductores y pasajeros que transitan por la ruta nacional. El cierre rige desde las 12:20 a.m. y comprende desde el kilómetro 48, a la altura del peaje de Corcona.
Indagan afectación
La concesionaria Deviandes confirmó el deslizamiento e informó que sus unidades se encuentran en el lugar evaluando la magnitud del evento y coordinando las labores de retiro de escombros para restablecer el tránsito en el menor tiempo posible.
La vía es una de las principales arterias del país, ya que conecta Lima con la sierra central, incluyendo departamentos como Junín, Pasco, Huancavelica y Huánuco. Su cierre impacta directamente en el transporte interprovincial, el traslado de alimentos y el comercio entre la capital y el centro del país.
Recomendaciones ante el cierre de la Carretera Central
Las autoridades exhortaron a transportistas, empresas de buses y usuarios particulares a evitar dirigirse hacia el lugar afectado y mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre la reapertura.
Asimismo, recomendaron tomar otros caminos solo si las condiciones climáticas lo propician y priorizar la seguridad ante la continuidad de las precipitaciones en la región andina.
