HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 3,4 remeció Lima hoy
Temblor de magnitud 3,4 remeció Lima hoy      Temblor de magnitud 3,4 remeció Lima hoy      Temblor de magnitud 3,4 remeció Lima hoy      
EN VIVO

Fuerza Popular y APP: ¿provocaron la crisis política? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Cierre total de la Carretera Central: fuertes lluvias provocaron deslizamientos en las vías

La clausura se produce tras un derrumbe en el kilómetro 53. Las autoridades instan a evitar el área afectada y recomiendan trayectos alternos solo si el clima lo permite.

La Policía de Carreteras de Lima Centro cerró la Carretera Central desde la madrugada del 5 de marzo debido a la caída de rocas en el kilómetro 53, en San Bartolomé.
La Policía de Carreteras de Lima Centro cerró la Carretera Central desde la madrugada del 5 de marzo debido a la caída de rocas en el kilómetro 53, en San Bartolomé. | composición LR

La Policía de Carreteras de Lima Centro dispuso el cierre total de la Carretera Central la madrugada de este jueves 5 de marzo tras registrarse la caída de rocas y tierra a la altura del kilómetro 53, en el sector de Tornamesa, jurisdicción del distrito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí.

La medida fue adoptada debido a las persistentes lluvias que se presentan en la zona y que provocaron el derrumbe, generando un alto riesgo para conductores y pasajeros que transitan por la ruta nacional. El cierre rige desde las 12:20 a.m. y comprende desde el kilómetro 48, a la altura del peaje de Corcona.

TE RECOMENDAMOS

¿CÁRCEL O CAMPAÑA? EL REGRESO DE DANIEL URRESTI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

lr.pe

Indagan afectación

La concesionaria Deviandes confirmó el deslizamiento e informó que sus unidades se encuentran en el lugar evaluando la magnitud del evento y coordinando las labores de retiro de escombros para restablecer el tránsito en el menor tiempo posible.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La vía es una de las principales arterias del país, ya que conecta Lima con la sierra central, incluyendo departamentos como Junín, Pasco, Huancavelica y Huánuco. Su cierre impacta directamente en el transporte interprovincial, el traslado de alimentos y el comercio entre la capital y el centro del país.

PUEDES VER: Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

lr.pe

Recomendaciones ante el cierre de la Carretera Central

Las autoridades exhortaron a transportistas, empresas de buses y usuarios particulares a evitar dirigirse hacia el lugar afectado y mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre la reapertura.

Asimismo, recomendaron tomar otros caminos solo si las condiciones climáticas lo propician y priorizar la seguridad ante la continuidad de las precipitaciones en la región andina.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Adulto mayor pide ayuda para hallar a su nieta tras accidente en la Carretera Central: “Ya perdí a mi nuera”

Adulto mayor pide ayuda para hallar a su nieta tras accidente en la Carretera Central: “Ya perdí a mi nuera”

LEER MÁS
Nueva Carretera Central: Proyecto de Ley propone financiamiento exclusivamente con fondos públicos

Nueva Carretera Central: Proyecto de Ley propone financiamiento exclusivamente con fondos públicos

LEER MÁS
Nueva Carretera Central incrementa su valor a S/30.000 millones

Nueva Carretera Central incrementa su valor a S/30.000 millones

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cura es denunciado por presuntos tocamientos indebidos en confesionario: fue detenido en parroquia de San Borja

Cura es denunciado por presuntos tocamientos indebidos en confesionario: fue detenido en parroquia de San Borja

LEER MÁS
Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

LEER MÁS
Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

Bebé de 7 meses y niña de 4 años fallecen tras ser envenenadas por su madre dentro de su vivienda en el Rímac

Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, EN VIVO: Guardianes de la Revolución revelan impacto contra un petrolero estadounidense

Sociedad

Bebé de 7 meses y niña de 4 años fallecen tras ser envenenadas por su madre dentro de su vivienda en el Rímac

Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,4 se sintió en Cañete esta mañana, según IGP

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ministro del Interior minimiza acusación contra Balcázar por ley que benefició a su hijo: "Todos tenemos denuncias"

¿Dónde voy a votar en las Elecciones 2026? Entérate cuál es tu local de votación vía link de ONPE

Planes de gobierno de cinco partidos presentan más del 90% de contenido generado por IA, según análisis de Pangram

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025