Julio César Uribe se pronunció luego del triunfo de Sporting Cristal ante Carabobo por la fase preliminar de la Copa Libertadores. El exfutbolista no pudo eludir las preguntas sobre Maxloren Castro, tras viralizase un video bailando en plena temporada. Sin embargo, el actual Director General de Fútbol sorprendió al minimizar lo ocurrido y respaldar al joven volante ofensivo de 18 años.

El partido pedía un jugador que rompa líneas y escape en espacios reducidos. No obstante, los implicados en al fiesta quedaron fuera de la convocatoria contra el aguerrido cuadro venezolano. De este modo, Maxloren se convirtió en una baja sensible en la alineación titular.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre Maxloren Castro?

La leyenda 'celeste' sorprendió al declarar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. "No tenemos ninguna razón para confiarnos en el partido de vuelta. “Cuando uno es joven se puede equivocar. Están concluyendo un proceso formativo que es bueno y ese error lo vamos a corregir”, comentó Julio César Uribe en Latin Media.

¿Cuándo juega Sporting Cristal la vuelta contra Carabobo?

El segundo encuentro de la serie Cristal - Carabobo se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de marzo, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva, Matute. Los del Rímac necesitan volver a ganar, o bien empatar, para sellar su clasificación.

Sporting Cristal tras victoria ante Carabobo: "¡Fuimos el Perú!"

Junto a la imagen, el elenco cervecero dejó el siguiente mensaje: "¡Hoy fuimos el Perú! ¡Vamos celestes!", en clara alusión a la presencia de los simpatizantes de otras escuadras. Por su parte, la cuenta oficial de la Liga 1 respondió a la publicación en Instagram con un icónico lema asociado a Sporting Cristal: "La fuerza ganadora".