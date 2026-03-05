HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 3,4 remeció Lima hoy
Temblor de magnitud 3,4 remeció Lima hoy      Temblor de magnitud 3,4 remeció Lima hoy      Temblor de magnitud 3,4 remeció Lima hoy      
EN VIVO

Fuerza Popular y APP: ¿provocaron la crisis política? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Bebé de 7 meses y niña de 4 años fallecen tras ser envenenadas por su madre dentro de su vivienda en el Rímac

Los vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar gritos en la vivienda de la mujer, quien intentó autolesionarse luego de cometer el crimen.

Se conoció que la mujer se encuentra fuera de peligro, mientras que ambos menores fallecieron
Se conoció que la mujer se encuentra fuera de peligro, mientras que ambos menores fallecieron | Composición LR | Difusión

Una madre de familia (29), aún no identificada, terminó con la vida de sus dos hijas menores, de 4 años y 7 meses, al administrarles sustancias tóxicas dentro de una vivienda multifamiliar en la cuadra 6 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac, durante la madrugada del 5 de marzo.

Según la información de la Policía Nacional, la mujer intentó autolesionarse con un objeto punzante tras perpetrar el asesinato. Los vecinos de la zona alertaron a las autoridades luego de oír los gritos de la madre. Las tres personas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Cayetano Heredia, donde las menores perdieron la vida.

TE RECOMENDAMOS

¿CÁRCEL O CAMPAÑA? EL REGRESO DE DANIEL URRESTI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Chofer de miniván muere tras ser atacado en la Vía de Evitamiento mientras llamaba a pasajeros en paradero Acho

lr.pe

Mujer se encuentra fuera de peligro

Los efectivos de la Policía Nacional ingresaron a la vivienda de la mujer luego de ser alertados por algunos vecinos y la encontraron con una herida profunda a la altura del cuello.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Los suboficiales actuaron en coordinación con el personal médico y sacaron en brazos a las niñas, mientras estabilizaban a la madre, quien está fuera de peligro tras haber sido atendida a tiempo.

Sin embargo, deberá rendir declaraciones para esclarecer los motivos que la llevaron a cometer el hecho delictivo. Asimismo, se espera la intervención de la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer a fin de evitar casos similares.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Rímac tendrá su primer centro comercial: obra avanza y proyectan inauguración a mediados de 2026

Rímac tendrá su primer centro comercial: obra avanza y proyectan inauguración a mediados de 2026

LEER MÁS
Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

LEER MÁS
Techo de iglesia San Lázaro en el Rímac colapsó poco antes de misa dominical y generó alarma entre fieles

Techo de iglesia San Lázaro en el Rímac colapsó poco antes de misa dominical y generó alarma entre fieles

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cura es denunciado por presuntos tocamientos indebidos en confesionario: fue detenido en parroquia de San Borja

Cura es denunciado por presuntos tocamientos indebidos en confesionario: fue detenido en parroquia de San Borja

LEER MÁS
Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

LEER MÁS
Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bebé de 7 meses y niña de 4 años fallecen tras ser envenenadas por su madre dentro de su vivienda en el Rímac

Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, EN VIVO: Guardianes de la Revolución revelan impacto contra un petrolero estadounidense

Partidos de la Copa Sudamericana 2026: programación y resultados de la primera ronda del torneo

Sociedad

Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,4 se sintió en Cañete esta mañana, según IGP

Temblor HOY, 5 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ministro del Interior minimiza acusación contra Balcázar por ley que benefició a su hijo: "Todos tenemos denuncias"

¿Dónde voy a votar en las Elecciones 2026? Entérate cuál es tu local de votación vía link de ONPE

Planes de gobierno de cinco partidos presentan más del 90% de contenido generado por IA, según análisis de Pangram

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025