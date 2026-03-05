Bebé de 7 meses y niña de 4 años fallecen tras ser envenenadas por su madre dentro de su vivienda en el Rímac
Los vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar gritos en la vivienda de la mujer, quien intentó autolesionarse luego de cometer el crimen.
- El museo más grande del Perú lleva más de un año cerrado, pese a inversión de S/ 500 millones
- Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante
Una madre de familia (29), aún no identificada, terminó con la vida de sus dos hijas menores, de 4 años y 7 meses, al administrarles sustancias tóxicas dentro de una vivienda multifamiliar en la cuadra 6 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac, durante la madrugada del 5 de marzo.
Según la información de la Policía Nacional, la mujer intentó autolesionarse con un objeto punzante tras perpetrar el asesinato. Los vecinos de la zona alertaron a las autoridades luego de oír los gritos de la madre. Las tres personas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Cayetano Heredia, donde las menores perdieron la vida.
TE RECOMENDAMOS
¿CÁRCEL O CAMPAÑA? EL REGRESO DE DANIEL URRESTI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Chofer de miniván muere tras ser atacado en la Vía de Evitamiento mientras llamaba a pasajeros en paradero Acho
Mujer se encuentra fuera de peligro
Los efectivos de la Policía Nacional ingresaron a la vivienda de la mujer luego de ser alertados por algunos vecinos y la encontraron con una herida profunda a la altura del cuello.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Los suboficiales actuaron en coordinación con el personal médico y sacaron en brazos a las niñas, mientras estabilizaban a la madre, quien está fuera de peligro tras haber sido atendida a tiempo.
Sin embargo, deberá rendir declaraciones para esclarecer los motivos que la llevaron a cometer el hecho delictivo. Asimismo, se espera la intervención de la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer a fin de evitar casos similares.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.