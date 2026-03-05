HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Escasez de gas natural paraliza recolección de más de 500 toneladas de basura en Villa El Salvador

El gerente de Servicios a la Ciudad de Villa El Salvador informó que 28 unidades compactadoras no pueden operar desde el 3 de marzo. Solicitan a las autoridades que reactiven el sistema de abastecimiento.

Paralización de camiones compactadores en Villa El Salvador por falta de GNV
Paralización de camiones compactadores en Villa El Salvador por falta de GNV | Panamericana

La acumulación de basura en Villa El Salvador comenzó a notarse debido a la paralización de los camiones compactadores que operan con Gas Natural Vehicular (GNV), en medio del desabastecimiento de este combustible en el país. El distrito genera aproximadamente 500 toneladas de residuos sólidos al día, que no han podido ser recolectadas, lo que ha generado preocupación tanto entre los vecinos como entre las autoridades debido a los riesgos sanitarios que podrían derivarse.

Según informó el gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, Sergio Celestino, el problema comenzó cuando, desde el martes 3 de marzo, se bloquearon los chips de abastecimiento de 28 unidades compactadoras, lo que impide que los vehículos recarguen GNV en los grifos. El funcionario explicó que todas las unidades del servicio de limpieza pública del distrito funcionan exclusivamente con este combustible, por lo que actualmente permanecen detenidas en el patio de maniobras municipal.

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

lr.pe

lr.pe

Compactadoras paralizadas por bloqueo de chips

Celestino precisó que el sistema que activa los chips de abastecimiento es administrado por el Ministerio de Energía y Minas, por lo que cuando los camiones se acercan a los grifos para cargar, el sistema bloquea la operación e impide la recarga.

“Todas las unidades usan GNV como combustible, no tienen otra alternativa. Por eso pedimos a las autoridades que reactiven los chips; no sé por qué no nos han tomado en cuenta”, declaró el funcionario a Panamericana, al referirse a la lista de prioridades establecida durante la emergencia por el suministro de gas.

El representante también cuestionó que las labores de limpieza pública no hayan sido consideradas como actividades prioritarias. “¿Por qué no se ha considerado como servicio básico? Hay proliferación de residuos en algunos sectores y las enfermedades podrían aumentar. Son 500 toneladas diarias las que recogemos (…) los vecinos dicen que no estamos haciendo el servicio”, señaló.

Por su parte, la municipalidad informó que, mientras persista la emergencia en el suministro de gas natural, está racionalizando la atención y reprogramando rutas para continuar con la recolección de residuos y proteger la salud pública. Esta situación se da en el contexto de la emergencia nacional declarada por el Gobierno mediante la Resolución Viceministerial N.º 004-2026-MINEM/VMH hasta el 14 de marzo tras la fuga registrada por la rotura de los ductos de la operadora TGP en Cusco.

