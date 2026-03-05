Congreso aprueba citar al ministro de Energía y Minas por crisis en abastecimiento de gas
El ministro Ángelo Alfaro deberá acudir al Pleno para aclarar las causas del accidente en el ducto de Camisa y las acciones del Ejecutivo ante la crisis de abastecimiento de gas.
El Congreso de la República del Perú aprobó invitar al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, para que informe sobre la deflagración registrada en el ducto de Camisea el pasado 1 de marzo y la crisis de abastecimiento de gas que se ha generado a raíz del incidente. Con 74 a favor, Alfaro deberá acudir al Parlamento para explicar las causas del accidente, las acciones adoptadas por el Ejecutivo y las medidas previstas para restablecer el suministro.
Noticia en desarrollo...
