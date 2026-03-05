HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Política

Congreso aprueba citar al ministro de Energía y Minas por crisis en abastecimiento de gas

El ministro Ángelo Alfaro deberá acudir al Pleno para aclarar las causas del accidente en el ducto de Camisa y las acciones del Ejecutivo ante la crisis de abastecimiento de gas.

Deflagración de Camisea el pasado 1 de mayo causó desabastecimiento del recurso. Foto: Presidencia
Deflagración de Camisea el pasado 1 de mayo causó desabastecimiento del recurso. Foto: Presidencia

El Congreso de la República del Perú aprobó invitar al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, para que informe sobre la deflagración registrada en el ducto de Camisea el pasado 1 de marzo y la crisis de abastecimiento de gas que se ha generado a raíz del incidente. Con 74 a favor, Alfaro deberá acudir al Parlamento para explicar las causas del accidente, las acciones adoptadas por el Ejecutivo y las medidas previstas para restablecer el suministro.

Rosa María Palacios a José Luna tras liberación de Urresti: “¿Cómo vas a llevar en tu campaña a un asesino?”

Fiscalía investiga fuga de gas en la selva de Cusco: inicia diligencias "urgentes" para buscar a responsables

Congreso: piden citar al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, por desabastecimiento de GNV

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Congreso aprueba archivar denuncia contra Tomás Gálvez por organización criminal en caso Podemos Perú

Maricarmen Alva sobre su derrota en votación para la Presidencia: "Balcázar era más fácil de manejar"

José Jerí retorna al Congreso tras ser censurado: así fue su saludo con Rospigliosi y congresistas fujimoristas

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Política

Política

