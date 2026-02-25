Un ataque armado en Villa El Salvador dejó como saldo el asesinato de un conductor de bus, Ángelo Manuel Pacheco Matencio, quien recibió cuatro disparos en la Panamericana Sur. | Composición LR

Un ataque armado en Villa El Salvador dejó como saldo el asesinato de un conductor de bus, Ángelo Manuel Pacheco Matencio, quien recibió cuatro disparos en la Panamericana Sur. | Composición LR

Un nuevo ataque armado sacudió la noche del martes 24 de febrero al distrito de Villa El Salvador. Un conductor del bus que cubre la ruta hacia San Bartolo fue asesinado a balazos cuando circulaba por la Panamericana Sur, a la altura del Puente Llanavilla.

La víctima fue identificada como Ángelo Manuel Pacheco Matencio, de 25 años, trabajador de la Empresa deTransportes 104 – Guadulfo Silva Carbajal (Etgusicsa). De acuerdo con información preliminar, el joven recibió cuatro impactos de bala. Tras el atentado, fue trasladado de emergencia en una patrulla de la Policía Nacional hasta la clínica Santa Marta en SJM; sin embargo, llegó sin signos vitales.

TE RECOMENDAMOS ¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Delincuentes se habrían hecho pasar por usuarios en VES

Según testigos, los atacantes se habrían hecho pasar por pasajeros para subir al bus y, en cuestión de segundos, disparar directamente contra el conductor. Tras perpetrar el crimen, escaparon. El asesinato ha causado consternación entre familiares y compañeros de trabajo. Personas cercanas señalaron que el joven laboraba para sostener a su familia.

Horas antes, en el Grupo 25A del Segundo Sector, dos sujetos a bordo de una motocicleta realizaron varios disparos contra una persona y huyeron del lugar. Asimismo, vecinos reportaron otro ataque armado en la zona de Las Brisas de Pachacámac, cerca de una losa deportiva, donde una persona habría resultado gravemente herida.

Empresa suspende servicio y salen a marchar

En señal de protesta y por medidas de seguridad, la empresa de transportes anunció que este miércoles 25 de febrero no brindará servicio, lo que afectará a miles de usuarios que utilizan la ruta hacia San Bartolo. Además, decenas de trabajadores se congregaron en Punta Negra para marchar en la carretera, con gritos de ''Justicia'' y ''No más muertes''.

El caso se suma a la creciente ola de violencia que golpea a la capital, en un contexto marcado por extorsiones contra el transporte público. La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos. Recientemente, el 6 de febrero, otra unidad del mismo consorcio sufrió un atentado: un chofer fue atacado mortalmente a la altura del puente peatonal Llanavilla, mientras se encontraba de servicio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.