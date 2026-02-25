HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Asesinan a joven chofer de bus de ruta San Bartolo: sicarios dispararon frente a pasajeros en Villa El Salvador

En respuesta a la tragedia en plena Panamericana Sur, la empresa de transportes 104 - Guadulfo Silva ha suspendido su servicio este 25 de febrero. Además, trabajadores protestan en Punta Negra.

Un ataque armado en Villa El Salvador dejó como saldo el asesinato de un conductor de bus, Ángelo Manuel Pacheco Matencio, quien recibió cuatro disparos en la Panamericana Sur.
Un ataque armado en Villa El Salvador dejó como saldo el asesinato de un conductor de bus, Ángelo Manuel Pacheco Matencio, quien recibió cuatro disparos en la Panamericana Sur. | Composición LR

Un nuevo ataque armado sacudió la noche del martes 24 de febrero al distrito de Villa El Salvador. Un conductor del bus que cubre la ruta hacia San Bartolo fue asesinado a balazos cuando circulaba por la Panamericana Sur, a la altura del Puente Llanavilla.

La víctima fue identificada como Ángelo Manuel Pacheco Matencio, de 25 años, trabajador de la Empresa deTransportes 104 – Guadulfo Silva Carbajal (Etgusicsa). De acuerdo con información preliminar, el joven recibió cuatro impactos de bala. Tras el atentado, fue trasladado de emergencia en una patrulla de la Policía Nacional hasta la clínica Santa Marta en SJM; sin embargo, llegó sin signos vitales.

TE RECOMENDAMOS

¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Envían mensajes extorsivos al menor hijo del alcalde de Punta Negra para intimidarlo por cupo en obra: "Los oficiales no querían tomar mi denuncia"

lr.pe

Delincuentes se habrían hecho pasar por usuarios en VES

Según testigos, los atacantes se habrían hecho pasar por pasajeros para subir al bus y, en cuestión de segundos, disparar directamente contra el conductor. Tras perpetrar el crimen, escaparon. El asesinato ha causado consternación entre familiares y compañeros de trabajo. Personas cercanas señalaron que el joven laboraba para sostener a su familia.

Horas antes, en el Grupo 25A del Segundo Sector, dos sujetos a bordo de una motocicleta realizaron varios disparos contra una persona y huyeron del lugar. Asimismo, vecinos reportaron otro ataque armado en la zona de Las Brisas de Pachacámac, cerca de una losa deportiva, donde una persona habría resultado gravemente herida.

PUEDES VER: Sujeto ataca a balazos a conductor de bus 'Los Azules' en Collique: segundo ataque en una semana

lr.pe

Empresa suspende servicio y salen a marchar

En señal de protesta y por medidas de seguridad, la empresa de transportes anunció que este miércoles 25 de febrero no brindará servicio, lo que afectará a miles de usuarios que utilizan la ruta hacia San Bartolo. Además, decenas de trabajadores se congregaron en Punta Negra para marchar en la carretera, con gritos de ''Justicia'' y ''No más muertes''.

El caso se suma a la creciente ola de violencia que golpea a la capital, en un contexto marcado por extorsiones contra el transporte público. La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos. Recientemente, el 6 de febrero, otra unidad del mismo consorcio sufrió un atentado: un chofer fue atacado mortalmente a la altura del puente peatonal Llanavilla, mientras se encontraba de servicio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Poblador es hallado sin vida frente a colegio en Puno: víctima presenta signos de violencia

Poblador es hallado sin vida frente a colegio en Puno: víctima presenta signos de violencia

LEER MÁS
Abogado de Adrian Villar, chofer que mató a joven deportista, niega que estaba en estado de ebriedad durante el accidente

Abogado de Adrian Villar, chofer que mató a joven deportista, niega que estaba en estado de ebriedad durante el accidente

LEER MÁS
Tiroteo en San Miguel deja un muerto: más de 20 disparos se registraron en ataque contra vehículo

Tiroteo en San Miguel deja un muerto: más de 20 disparos se registraron en ataque contra vehículo

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

LEER MÁS
Joven atropellado en San Isidro sale de UCI y pide que chofer responsable asuma más de S/35,000 de gastos médicos

Joven atropellado en San Isidro sale de UCI y pide que chofer responsable asuma más de S/35,000 de gastos médicos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El tren bala que romperá récord de velocidad en América Latina con 350 km/h y reducirá el tiempo de viaje entre dos ciudades históricas

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: desbordes, inundaciones y más del estado de emergencia en Arequipa, Piura, Ica y más provincias

Mario Vizcarra acude a la CIDH para denunciar persecución política contra Martín Vizcarra

Sociedad

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: desbordes, inundaciones y más del estado de emergencia en Arequipa, Piura, Ica y más provincias

¿Se retrasa el inicio de clases? Colegios privados evalúan medida por condiciones climáticas

El Niño Costero se adelanta: Senamhi confirma inicio del fenómeno con altas temperaturas y más lluvias

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mario Vizcarra acude a la CIDH para denunciar persecución política contra Martín Vizcarra

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Balcázar señala en vivo desconocer la crisis en Arequipa por lluvias: "Recién me entero"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025