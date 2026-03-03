En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, hoy 3 de marzo, la historia de ‘Punch’ representa una nueva oportunidad de vida. | Foto: composición LR/Serpar

En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, hoy 3 de marzo, la historia de ‘Punch’ representa una nueva oportunidad de vida. | Foto: composición LR/Serpar

A sus dos meses de nacido y con un peso cercano a los 100 gramos, el monito 'Punch' peruano empieza una nueva etapa lejos del encierro. Fue presentado públicamente este 3 de marzo por la Municipalidad Metropolitana de Lima, luego de ser rescatado de un inmueble en la zona norte donde lo mantenían de forma ilegal. Desde entonces, recibe fórmula especial y permanece bajo estricta observación profesional.

Rescate de animal silvestre en Villa El Salvador

De acuerdo con la información oficial, el animal fue extraído de su entorno selvático para convertirlo en mascota, una acción sancionada por la ley que compromete seriamente la supervivencia de estas especies. Por su tamaño y edad, requiere condiciones muy precisas de alimentación, temperatura y vigilancia para evitar complicaciones.

El pequeño mono fraile integra actualmente el conjunto de más de 120 ejemplares recuperados en un minizoológico. Foto: Serpar

El rescate fue ejecutado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad que asumió la custodia inicial. Posteriormente, fue trasladado al Servicio de Parques de Lima (Serpar), donde médicos veterinarios y cuidadores especializados se encargan de su evolución diaria. Cada cambio en su estado es registrado para asegurar un desarrollo adecuado.

El nombre que hoy lo identifica remite a un caso ocurrido en Japón, donde una cría de macaco encontró consuelo abrazando un juguete tras ser rechazada por su madre. En una escena parecida, el pequeño fraile peruano sostiene un muñeco de felpa que le ayuda a sobrellevar el proceso de adaptación. Ese elemento funciona como soporte emocional mientras se evalúa si en algún momento podría reintegrarse a la vida silvestre, algo que por ahora no está garantizado.

¿Dónde se puede visitar al monito 'Punch' peruano?

Actualmente, el animalito rescatado puede ser visitado en el minizoológico del parque zonal Huáscar, en Villa El Salvador.

Recuperación de animales víctimas del tráfico ilegal. Foto: Serpar

En ese espacio se acondicionó un ambiente que simula, en la medida de lo posible, su ecosistema de origen. En el mismo recinto conviven más de 120 ejemplares recuperados del tráfico ilegal, entre reptiles, aves y mamíferos, todos bajo resguardo permanente.

