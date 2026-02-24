Un fuerte incendio se registra en VES y es el segundo en menos de una semana.

Un fuerte incendio se registra en VES y es el segundo en menos de una semana.

Un fuerte incendio se reporta en el Parque Industrial, en Villa El Salvador (VES) y es el segundo en menos de una semana. Se registran hasta 12 unidades de bomberos en la zona del incidente para apagar las llamas y se trataría de una vivienda. El siniestro está pasando en la avenida El Sol cruce con avenida Pachacútec (Atocongo), según la página oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

En imágenes se observa una gran humareda negra debido al fuego y vecinos del sector observan cómo el fuego viene consumiendo las estructuras del lugar donde surge el accidente. El Ministerio de Salud (Minsa) señaló que se desplegaron dos ambulancias con profesionales de la salud para brindar atención médica. Hasta el momento no se ha reportado ningún fallecido ni herido.

Otros incendios en Parque Industrial, en Villa El Salvador

El sábado 21 de febrero también se registró un incendio en el Parque Industrial en Villa El Salvador. En esa ocasión, el lugar afectado habría sido un lugar que vendía muebles y hasta el lugar llegaron dos cisternas y ocho unidades de bomberos.

Noticia en desarrollo