Defensa de periodista señala que no fue informada desde un inicio sobre la gravedad del hecho. | Foto: composición LR/Difusión.

Defensa de periodista señala que no fue informada desde un inicio sobre la gravedad del hecho. | Foto: composición LR/Difusión.

Este martes 3 de marzo, durante las diligencias por la muerte de Lizeth Marzano, Marisel Linares, madrastra de Adrián Villar, fue citada a rendir su manifestación en calidad de investigada en la sede de la División de Accidentes de Tránsito de la PNP, en La Victoria. Sin embargo, pocas horas antes de declarar, el Poder Judicial decidió suspender la sesión y hasta el momento no se ha informado de una nueva fecha.

A través de su abogado Elio Riera, la periodista alega haber recibido llamadas y mensajes amenazantes a su teléfono celular. Asimismo, precisó que estos hechos fueron comunicados formalmente a la Fiscalía mediante documentos ingresados por mesa de partes. En vista de ello, solicitó que la audiencia se desarrolle de manera virtual. Cabe destacar que esta sería la tercera reprogramación de la cita.

TE RECOMENDAMOS CASO LIZETH MARZANO: ¿POR QUÉ ADRIÁN VILLAR HUYÓ? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Hoy también está programado el pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar, quien permanece detenido en la División de Investigación y Tránsito. La Fiscalía ha solicitado 9 meses para el joven de 21 años.

¿De qué se le investiga a Marisel Linares?

La exconductora forma parte de la investigación debido a que es propietaria del vehículo involucrado en el crimen. Sin embargo, su defensa sostiene que no existe responsabilidad penal y que su patrocinada no es la dueña formal del auto. Riera explicó que, aunque habría existido un acuerdo de transferencia, este no fue inscrito en Registros Públicos, por lo que la titularidad no se formalizó.

La periodista también es cuestionada por tener conocimiento del atropello de Marzano antes de que Villar se entregue a las autoridades. Sobre este punto, su abogado señaló que no fue informada desde un inicio acerca de la gravedad del hecho y que su hijastro solo le mencionó un incidente con un scooter, sin detallar que el atropello había causado la muerte de una persona. Según la defensa, esa información incompleta fue determinante en las decisiones posteriores adoptadas por Linares.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.