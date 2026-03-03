HOYSuscripcion LR Focus

Adrián Villar ante la justicia: hoy se define su futuro | Caso Lizeth Marzano | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Poder Judicial suspende audiencia de Marisel Linares minutos antes de iniciar: periodista solicita declaración virtual y denuncia amenazas

La exconductora fue citada a declarar como investigada por ser propietaria del vehículo involucrado en la muerte de Lizeth Marzano este martes 3 de marzo.

Defensa de periodista señala que no fue informada desde un inicio sobre la gravedad del hecho.
Defensa de periodista señala que no fue informada desde un inicio sobre la gravedad del hecho. | Foto: composición LR/Difusión.

Este martes 3 de marzo, durante las diligencias por la muerte de Lizeth Marzano, Marisel Linares, madrastra de Adrián Villar, fue citada a rendir su manifestación en calidad de investigada en la sede de la División de Accidentes de Tránsito de la PNP, en La Victoria. Sin embargo, pocas horas antes de declarar, el Poder Judicial decidió suspender la sesión y hasta el momento no se ha informado de una nueva fecha.

A través de su abogado Elio Riera, la periodista alega haber recibido llamadas y mensajes amenazantes a su teléfono celular. Asimismo, precisó que estos hechos fueron comunicados formalmente a la Fiscalía mediante documentos ingresados por mesa de partes. En vista de ello, solicitó que la audiencia se desarrolle de manera virtual. Cabe destacar que esta sería la tercera reprogramación de la cita.

CASO LIZETH MARZANO: ¿POR QUÉ ADRIÁN VILLAR HUYÓ? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Hoy también está programado el pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar, quien permanece detenido en la División de Investigación y Tránsito. La Fiscalía ha solicitado 9 meses para el joven de 21 años.

¿De qué se le investiga a Marisel Linares?

La exconductora forma parte de la investigación debido a que es propietaria del vehículo involucrado en el crimen. Sin embargo, su defensa sostiene que no existe responsabilidad penal y que su patrocinada no es la dueña formal del auto. Riera explicó que, aunque habría existido un acuerdo de transferencia, este no fue inscrito en Registros Públicos, por lo que la titularidad no se formalizó.

La periodista también es cuestionada por tener conocimiento del atropello de Marzano antes de que Villar se entregue a las autoridades. Sobre este punto, su abogado señaló que no fue informada desde un inicio acerca de la gravedad del hecho y que su hijastro solo le mencionó un incidente con un scooter, sin detallar que el atropello había causado la muerte de una persona. Según la defensa, esa información incompleta fue determinante en las decisiones posteriores adoptadas por Linares.  

