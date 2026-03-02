HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Tribunal Constitucional PROCRIMEN y estado de emergencia | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Adrián Villar admite su responsabilidad sobre la muerte de Lizeth Marzano: “Soy consciente de la gravedad de lo que hice”

A casi dos semanas del trágico accidente que acabó con la vida de la deportista en San Isidro, se difunde un video en el que el joven de 21 años lamenta lo ocurrido y ratifica su colaboración con las autoridades.

Caso Adrián Villar
Caso Adrián Villar | Difusión

Adrián Villar, investigado por atropellar y causar la muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano, se pronunció por primera vez tras el accidente ocurrido el 17 de febrero en San Isidro. En un video difundido a través de la cuenta de Instagram de su madre, Marcela Chirinos, el joven de 21 años reconoce su responsabilidad sobre el hecho.

"Lamento muchísimo lo que hice y sé que esto es un daño irreparable. Soy totalmente consciente de la gravedad de lo que hice", se le escucha decir en el registro difundido el 28 de febrero que, según su progenitora, fue grabado días antes de que su hijo fuera detenido por las autoridades.

TE RECOMENDAMOS

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar tras objeciones de Cesar Nakazaki sobre informe pericial

lr.pe

Colaboración con la justicia

En el material fílmico, Villar también reconoce que la partida de Marzano ha provocado un "daño irreparable" en el entorno de la fallecida. "Sé que era una hija, hermana, deportista y estudiante. Sé que su ausencia ha dejado un vacío que no podrá ser llenado jamás", admite.

Asimismo, asegura: "desde el primer momento, dentro de lo que fui capaz, colaboré con las autoridades y eso seguirá siendo así hasta el final de este proceso". Finalmente, por respeto a la familia agraviada, afirma que ya no se pronunciará más al respecto, mientras las investigaciones siguen su curso.

PUEDES VER: Hermano de Lizeth Marzano asegura que familia de Adrián Villar intentó conciliar con dinero: "La vida de mi hermana no tiene precio"

lr.pe

Adrián Villar huyó de la escena

El día del fatídico accidente, Villar fue grabado huyendo de la escena sin socorrer a la víctima. Asimismo, no se presentó a las autoridades hasta la noche del jueves 19 de febrero, cuando estaba por vencer el plazo para que lo detengan en flagrancia. En ese lapso, fue registrado también conversando con sus familiares en un parque de San Isidro.

A ello se suma que, recientemente, se revelaron conversaciones por WhatsApp que tuvo con sus allegados tras el incidente. Uno de estos intercambios fue con su madre, Marcela Chirinos, quien le increpó para que asuma su responsabilidad: "Piensa cómo lo afrontamos en lugar de tratar de encubrir cosas; yo estaré acompañándote en todo", le dijo.

Chat entre Adrián Villar y su madre tras el accidente. Foto: Captura Cuarto Poder

Chat entre Adrián Villar y su madre tras el accidente. Foto: Captura Cuarto Poder

Prisión en suspenso

La aparición de Villar se da a casi dos semanas del trágico accidente y cuando las autoridades evalúan si le imponen una medida de prisión preventiva por nueve meses. La audiencia judicial que evalúa este pedido fiscal se instaló el 1 de marzo, pero se suspendió hasta el martes 3 de marzo a las 3:00 p. m. La defensa del imputado alegó haber recibido incompleto el informe pericial de tránsito incorporado por el Ministerio Público y pidió más tiempo para revisarlo.

El joven es investigado por los delitos de homicidio culposo, omisión al socorro y fuga del lugar del accidente. De ser hallado culpable, podría recibir una pena no menor de ocho años, según estimó la Fiscalía. De momento, la única disposición legal que pesa en su contra es el impedimento de salida del país por nueve meses.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Decano del CAL sostiene que padre de Francesca Montenegro y exdefensa de Adrián Villar podrían ser expulsados: ''Problemas éticos y legales''

Decano del CAL sostiene que padre de Francesca Montenegro y exdefensa de Adrián Villar podrían ser expulsados: ''Problemas éticos y legales''

LEER MÁS
Adrián Villar podría salir libre hoy: Poder Judicial convoca a audiencia para definir su prisión preventiva

Adrián Villar podría salir libre hoy: Poder Judicial convoca a audiencia para definir su prisión preventiva

LEER MÁS
Choque entre camión de carga y bus de transporte público El Chino en la Panamericana Norte dejó un muerto

Choque entre camión de carga y bus de transporte público El Chino en la Panamericana Norte dejó un muerto

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“A ver si te pasa uno de sus peces gordos": los chats de Adrián Villar y Francesca Montenegro tras atropello a Lizeth Marzano

“A ver si te pasa uno de sus peces gordos": los chats de Adrián Villar y Francesca Montenegro tras atropello a Lizeth Marzano

LEER MÁS
Abogado de Marisel Linares responde sobre donación del vehículo a Adrián Villar y reconoce que "no fue elevado a escritura pública"

Abogado de Marisel Linares responde sobre donación del vehículo a Adrián Villar y reconoce que "no fue elevado a escritura pública"

LEER MÁS
Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar tras objeciones de Cesar Nakazaki sobre informe pericial

Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar tras objeciones de Cesar Nakazaki sobre informe pericial

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nueva normativa sobre fibra de coco en Perú: implicaciones para el sector arandanero y agroexportación

Adrián Villar admite su responsabilidad sobre la muerte de Lizeth Marzano: “Soy consciente de la gravedad de lo que hice”

Caída histórica del mercado de smartphones en 2026: se prevé descenso del 13%

Sociedad

Contraloría alerta crisis en colegios de Lima ante el inicio del Año Escolar 2026: aulas inhabitables y falta de docentes

Impunidad en las pistas: más del 80% de casos de atropellos no se judicializan en el Perú

Resultados finales COAR 2026: revisa lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

José María Balcázar: exalumna consiguió contrato por S/16.000 luego de visitarlo cuando era congresista

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025