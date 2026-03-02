Adrián Villar, investigado por atropellar y causar la muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano, se pronunció por primera vez tras el accidente ocurrido el 17 de febrero en San Isidro. En un video difundido a través de la cuenta de Instagram de su madre, Marcela Chirinos, el joven de 21 años reconoce su responsabilidad sobre el hecho.

"Lamento muchísimo lo que hice y sé que esto es un daño irreparable. Soy totalmente consciente de la gravedad de lo que hice", se le escucha decir en el registro difundido el 28 de febrero que, según su progenitora, fue grabado días antes de que su hijo fuera detenido por las autoridades.

Colaboración con la justicia

En el material fílmico, Villar también reconoce que la partida de Marzano ha provocado un "daño irreparable" en el entorno de la fallecida. "Sé que era una hija, hermana, deportista y estudiante. Sé que su ausencia ha dejado un vacío que no podrá ser llenado jamás", admite.

Asimismo, asegura: "desde el primer momento, dentro de lo que fui capaz, colaboré con las autoridades y eso seguirá siendo así hasta el final de este proceso". Finalmente, por respeto a la familia agraviada, afirma que ya no se pronunciará más al respecto, mientras las investigaciones siguen su curso.

Adrián Villar huyó de la escena

El día del fatídico accidente, Villar fue grabado huyendo de la escena sin socorrer a la víctima. Asimismo, no se presentó a las autoridades hasta la noche del jueves 19 de febrero, cuando estaba por vencer el plazo para que lo detengan en flagrancia. En ese lapso, fue registrado también conversando con sus familiares en un parque de San Isidro.

A ello se suma que, recientemente, se revelaron conversaciones por WhatsApp que tuvo con sus allegados tras el incidente. Uno de estos intercambios fue con su madre, Marcela Chirinos, quien le increpó para que asuma su responsabilidad: "Piensa cómo lo afrontamos en lugar de tratar de encubrir cosas; yo estaré acompañándote en todo", le dijo.

Chat entre Adrián Villar y su madre tras el accidente. Foto: Captura Cuarto Poder

Prisión en suspenso

La aparición de Villar se da a casi dos semanas del trágico accidente y cuando las autoridades evalúan si le imponen una medida de prisión preventiva por nueve meses. La audiencia judicial que evalúa este pedido fiscal se instaló el 1 de marzo, pero se suspendió hasta el martes 3 de marzo a las 3:00 p. m. La defensa del imputado alegó haber recibido incompleto el informe pericial de tránsito incorporado por el Ministerio Público y pidió más tiempo para revisarlo.

El joven es investigado por los delitos de homicidio culposo, omisión al socorro y fuga del lugar del accidente. De ser hallado culpable, podría recibir una pena no menor de ocho años, según estimó la Fiscalía. De momento, la única disposición legal que pesa en su contra es el impedimento de salida del país por nueve meses.

