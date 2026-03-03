HOYSuscripcion LR Focus

Audiencia EN VIVO del pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar

Sociedad

Cae banda 'Los carreteros de la altura' dedicada a la receptación y clonación de vehículos robados en Juliaca

Efectivos del Escuadrón Verde recuperaron camioneta hurtada en Arequipa con placa adulterada y detuvo a dos presuntos integrantes de la organización criminal.

Durante las diligencias la PNP capturó a Alexandra Canaza y Omar Cartagena.
Un importante golpe contra la delincuencia organizada se registró en la ciudad de Juliaca, donde agentes del Escuadrón Verde desarticularon a la presunta banda 'Los Carreteros de la Altura', dedicada a la receptación de vehículos robados y a la clonación de placas para su posterior venta ilegal. El operativo se llevó a cabo el lunes 2 de marzo, alrededor de las 8:20 p. m.

Durante las diligencias, los efectivos policiales hallaron en el interior de una vivienda, ubicada en la avenida Aviación, una camioneta Toyota Hilux blanca que despertó sospechas. Al verificarla, constataron que llevaba la placa CEO-764; sin embargo, tras la consulta en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), se confirmó que era clonada, ya que el número original del vehículo correspondía a VER-842.

Las investigaciones continuaron con la revisión del número de serie del chasis 8AJKA3CDXT3154819 en el sistema policial, arrojando como resultado una requisitoria vigente por hurto de vehículo, registrado el pasado 29 de enero y solicitado por la unidad especializada SEPROVE de Arequipa.

lr.pe

Intervienen a presuntos integrantes de banda criminal

En el inmueble fueron detenidos Alexandra Canaza (30) y Omar Cartagena (44), quienes tenían en su poder la camioneta robada. Ambos quedaron arrestados por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación agravada.

lr.pe
Cae banda "Los carreteros de la altura" por robo y clonación de autos en Juliaca.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los intervenidos integrarían la banda 'Los Carreteros de la Altura', organización que operaría en distintas regiones del país, captando vehículos hurtados para luego adulterar sus placas y comercializarlos en el mercado ilegal.

El vehículo recuperado, así como los capturados, fueron puestos a disposición de la unidad especializada SECPIRV PNP Juliaca, a fin de continuar con las diligencias correspondientes y esclarecer la magnitud de las actividades de esta presunta red criminal.

