HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 2 de marzo | LR+ Noticias

Sociedad

Juliaca: bomberos combaten incendio en quinto piso con sogas y reclaman camión con escalera

Según el comandante de la Compañía de Bomberos de Juliaca, el fuego se originó por un cortocircuito en un ambiente donde se hallaron 30 balones de gas. Exhortan al Gobierno Regional de Puno a acelerar la compra de unidades y equipos.

Emergencia ocurrió entre los jirones Umachiri y Mariano Núñez. Foto: difusión.
Emergencia ocurrió entre los jirones Umachiri y Mariano Núñez. Foto: difusión.

“Tuvimos que utilizar cuerdas para poder llevar la manguera hasta el quinto piso, arriesgamos la integridad de nuestros bomberos, pero felizmente pudimos controlar el incendio a pesar de hallar 30 balones de gas, que eran una bomba de tiempo”, informó Lui Frisancho Aroco, comandante de la Compañía de Bomberos N.º 53 de Juliaca, tras una emergencia ocurrida la noche del último domingo.

La emergencia inició cerca de las 6:20 p.m. en la intersección de los jirones Umachiri y Mariano Núñez, presuntamente a causa de un cortocircuito en el quinto piso del inmueble.

TE RECOMENDAMOS

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Juliaca: intervienen night club dedicado a presunta prostitución y lavado de activos

lr.pe

Las llamas generaron pánico entre vecinos y comerciantes, mientras una densa humareda se expandía por varias cuadras. La congestión vehicular en la zona retrasó el ingreso de las unidades de emergencia, complicando las labores iniciales de control.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En los primeros niveles del edificio funcionan diversos negocios, entre ellos una caldera, tiendas de venta de lotes y un baño público, lo que incrementó la preocupación ante una posible propagación del fuego. Vecinos intentaron apoyar con baldes de agua mientras esperaban la llegada de los hombres de rojo, temiendo que las llamas alcanzaran predios contiguos.

Edificio era una bomba de tiempo

Según las primeras evaluaciones, el quinto piso era utilizado como depósito y en su interior se almacenaban víveres, cocinas, ollas, papel higiénico, huevos y otros enseres, además de al menos 30 balones de gas. La acumulación de materiales inflamables permitió que el incendio se prolongara por más de una hora, elevando el riesgo de una explosión de grandes proporciones.

El comandante precisó que, pese a la magnitud del hecho, ningún propietario o responsable del inmueble se aproximó hasta el lugar durante las labores de emergencia, situación que llamó la atención de las autoridades.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas personales, aunque los daños materiales fueron considerables en el último nivel.

Bombero necesitan equipos

Finalmente, el jefe bomberil recordó que a inicios de 2025 el Gobierno Regional de Puno anunció un presupuesto superior a 25 millones de soles para equipar a las diversas compañías; no obstante, hasta la fecha no se observan avances concretos.

“Esperamos que antes de diciembre puedan entregarnos las camionetas y ambulancias; entendemos que el camión escala tomará su tiempo, pero pedimos que de una vez pisen el acelerador, al igual que con la refacción de nuestro cuartel a cargo de la Municipalidad de San Román”, exhortó

Notas relacionadas
Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

LEER MÁS
Juliaca: intervienen night club dedicado a presunta prostitución y lavado de activos

Juliaca: intervienen night club dedicado a presunta prostitución y lavado de activos

LEER MÁS
Hermana de médico asesinado en las protestas contra Dina Boluarte postulará a la Cámara de Diputados

Hermana de médico asesinado en las protestas contra Dina Boluarte postulará a la Cámara de Diputados

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

LEER MÁS
Abogado de Marisel Linares señala que periodista se compromete a pagar reparación civil, pero afirma que "no ha cometido ningún delito"

Abogado de Marisel Linares señala que periodista se compromete a pagar reparación civil, pero afirma que "no ha cometido ningún delito"

LEER MÁS
Melisa Gonzáles Gagliuffi, la economista peruana que atropelló a tres jóvenes y causó la muerte de dos: ¿qué pasó con ella?

Melisa Gonzáles Gagliuffi, la economista peruana que atropelló a tres jóvenes y causó la muerte de dos: ¿qué pasó con ella?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arturo Vidal reconoce que pintó el camerino del Estadio Nacional con Chile en las Eliminatorias 2018: “Me acuerdo que escribimos"

Isabella Ladera sorprende al revelar cuánto tiempo de gestación lleva del hijo de Hugo García: "Bebé de mi alma"

Licencias docentes 2026: Minedu fija requisitos y plazos para vacaciones y permisos en colegios públicos

Sociedad

Licencias docentes 2026: Minedu fija requisitos y plazos para vacaciones y permisos en colegios públicos

Abogado de Marisel Linares señala que periodista se compromete a pagar reparación civil, pero afirma que "no ha cometido ningún delito"

Tacna: capturan a presunto integrante de banda que asaltaba a menores y estudiantes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y lugar de votación entre Delia Espinoza vs. Humberto Abanto

¿Quién ganó las Elecciones CAL 2026? Delia Espinoza y Humberto Abanto van a segunda vuelta

Primera ministra Denisse Miralles solicitará al Congreso el voto de confianza el miércoles 18 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025