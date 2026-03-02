Juliaca: bomberos combaten incendio en quinto piso con sogas y reclaman camión con escalera

“Tuvimos que utilizar cuerdas para poder llevar la manguera hasta el quinto piso, arriesgamos la integridad de nuestros bomberos, pero felizmente pudimos controlar el incendio a pesar de hallar 30 balones de gas, que eran una bomba de tiempo”, informó Lui Frisancho Aroco, comandante de la Compañía de Bomberos N.º 53 de Juliaca, tras una emergencia ocurrida la noche del último domingo.

La emergencia inició cerca de las 6:20 p.m. en la intersección de los jirones Umachiri y Mariano Núñez, presuntamente a causa de un cortocircuito en el quinto piso del inmueble.

Las llamas generaron pánico entre vecinos y comerciantes, mientras una densa humareda se expandía por varias cuadras. La congestión vehicular en la zona retrasó el ingreso de las unidades de emergencia, complicando las labores iniciales de control.

En los primeros niveles del edificio funcionan diversos negocios, entre ellos una caldera, tiendas de venta de lotes y un baño público, lo que incrementó la preocupación ante una posible propagación del fuego. Vecinos intentaron apoyar con baldes de agua mientras esperaban la llegada de los hombres de rojo, temiendo que las llamas alcanzaran predios contiguos.

Edificio era una bomba de tiempo

Según las primeras evaluaciones, el quinto piso era utilizado como depósito y en su interior se almacenaban víveres, cocinas, ollas, papel higiénico, huevos y otros enseres, además de al menos 30 balones de gas. La acumulación de materiales inflamables permitió que el incendio se prolongara por más de una hora, elevando el riesgo de una explosión de grandes proporciones.

El comandante precisó que, pese a la magnitud del hecho, ningún propietario o responsable del inmueble se aproximó hasta el lugar durante las labores de emergencia, situación que llamó la atención de las autoridades.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas personales, aunque los daños materiales fueron considerables en el último nivel.

Bombero necesitan equipos

Finalmente, el jefe bomberil recordó que a inicios de 2025 el Gobierno Regional de Puno anunció un presupuesto superior a 25 millones de soles para equipar a las diversas compañías; no obstante, hasta la fecha no se observan avances concretos.

“Esperamos que antes de diciembre puedan entregarnos las camionetas y ambulancias; entendemos que el camión escala tomará su tiempo, pero pedimos que de una vez pisen el acelerador, al igual que con la refacción de nuestro cuartel a cargo de la Municipalidad de San Román”, exhortó