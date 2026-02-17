HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | José Jerí deja la presidencia de Perú: ¿quién lo sucederá?
Películas liberadas de Javier Corcuera: “Siglo siendo”, “El viaje de Javier Heraud” y “No somos nada”

El éxito de "Uyariy" lleva a liberar tres documentales de manera gratuita. Los amantes del cine documental podrán disfrutar de producciones reconocidas en festivales internacionales.

"El viaje de Javier Heraud". Imagen: Difusión.

Esta es una buena noticia para los amantes del cine documental. A razón del éxito de Uyariy, el documental de Javier Corcuera sobre las matanzas de 2022/2023, las productoras y el cineasta han decidido liberar tres documentales para que sean vistos, de manera gratuita, por el público. Vale decir que cada uno de estos documentales ha sido reconocido por el público y muy saludado en festivales.

Los proyectos son los siguientes: Sigo siendo (2013), documental sobre la música peruana producido por La Mula en coproducción con La Zanfoña; El viaje de Javier Heraud(2020), producción de Quechua Films, La Mula y Tamboura Films. Este documental la rompió en las salas de cine y generó asimismo polémica, revelando, una vez más, los discursos encontrados que continúa generando el desaparecido poeta Javier Heraud. Heraud murió asesinado en Puerto Maldonado en 1963. Y el tercer documental, No somos nada (2021), producido por Tamboura Films, Altahabana Films, La Mula Producciones, Intermedia Producciones, Instituto Del Cine De Madrid, La Cara A y Quechua Films. Este documental va sobre los 40 años de La Polla Records y cuenta con el testimonio del vocalista Evaristo Páramos.

Uyariy sigue su camino y estará en la próxima edición del Festival de Cine de Málaga, que se llevará a cabo del 6 al 15 de marzo; e igualmente hará su estreno en salas comerciales de España.

Evaristo Páramos en "No somos nada". Foto: Difusión.

Un dato a subrayar

El 9 de enero de 2013, 18 peruanos fueron asesinados por las fuerzas del orden en Juliaca. A partir de esta tragedia, nace el documental de Corcuera, Uyariy. Uno de los puntos de crítica al documental, elaborado por la derecha, era que ese día no murieron 18 personas, sino también un policía (José Luis Soncco Quispe), el cual fue quemado por los manifestantes. En este orden de cosas, el experimentado periodista Óscar Chumpitaz publicó este domingo 15 en La República una nota que pone en orden las cosas y destruye las mentiras.

La Sala Penal de Apelaciones de Juliaca ratificó, el sábado 14, la condena de 35 años de cárcel para Erusbel Jhonatan Apaza Uturunco, un expolicía acusado de asesinar al oficial José Luis Soncco Quispe. De esta manera, se desbaratan las mentiras sobre el asesinato del policía Soncco Quispe. El ex primer ministro de Dina Boluarte, Alberto Otárola, llegó a decir que fueron los manifestantes quienes mataron al oficial Soncco Quispe. Esta mentira fue repetida, hasta el cansancio, por varios medios de derecha en aquel fatídico contexto, y fue usada en los días en los que se proyectaba Uyariy en las salas comerciales.

-Basta digitar el título de los documentales en YouTube para que puedan ser vistos.

