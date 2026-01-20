Camioneta robada en Madre de Dios fue encontrada en Juliaca

La unidad vehicular fue encontrada en el sector de San Miguel, en Juliaca. Foto: PNP

Un patrullaje motorizado de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) Juliaca permitió localizar un auto robado durante un asalto, abandonado en inmediaciones del jirón San Isidro con la avenida 3 de Octubre, sector San Miguel.

Se trataba de una camioneta Toyota Hilux, color gris oscuro, sin placas de rodaje y sin ocupantes en el interior ni en las cercanías, estacionada al costado de la vía carrozable.

Al verificar el número VIN MR0FZ22G0B1049882, los agentes confirmaron a través del sistema ESINPOL que el vehículo tenía una denuncia vigente por asalto y robo de vehículo, registrada el 10 de enero de 2026 por la autoridad SEPROVE Madre de Dios. Ante ello, se dispuso el aislamiento de la escena y se comunicó el hecho a la unidad especializada OFICRI, así como a la fiscal Virginia Luz Macedo Huacasi, de la Primera Fiscalía Corporativa Provincial de San Román.

Posteriormente, personal de la OFICRI se hizo presente en el lugar para realizar las diligencias correspondientes. Los especialistas efectuaron la verificación y levantamiento de información, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Finalmente, la camioneta fue trasladada a las instalaciones de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) Juliaca, donde se continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del robo y dar con los responsables.